Белоруссия предложила осуществить в свой адрес разовую поставку нефти от независимых поставщиков

Белоруссия предложила осуществить разовую поставку нефти от независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на своих НПЗ на время проведения переговоров с Россией.

Москва, 4 января - "Вести.Экономика"."Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время", - отметил источник "Интерфакса".Поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены с 1 января в связи с отсутствием согласованных ценовых условий и контрактов между грузоотправителями и покупателями со стороны Белоруссии, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия, которые действовали в 2019 г., отметил источник."При этом на НПЗ Белоруссии имеется запас нефти, позволяющей продолжать работу в режиме пониженной загрузки, пока ведутся переговоры", - подчеркнул источник.Между тем транзит нефти через Белоруссию осуществляют в обычном порядке.