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      Uber купила ближневосточную Careem Networks за $3,1 млрд

      13:10Распечатать
      Москва, 4 января - "Вести.Экономика". Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента - Careem Networks за $3,1 млрд.

      Фото: www.arabianbusiness.com

      Careem Networks стала на 100% подразделением Uber, сохранив при этом свой бренд, сообщает "Интерфакс". Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Networks Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес.

      Новое подразделение Uber получит собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem Networks.

      Careem Networks работает в странах Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

      Между тем одобрение сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко продолжается, в этих странах сделка пока не завершена.

      Приобретение Uber компании Careem Networks стало крупнейшей сделкой в этой отрасли на Ближнем Востоке.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Ближний Восток, такси, еда, Uber, Careem

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