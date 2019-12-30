Uber купила ближневосточную Careem Networks за $3,1 млрд

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента - Careem Networks за $3,1 млрд.

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Москва, 4 января - "Вести.Экономика".Careem Networks стала на 100% подразделением Uber, сохранив при этом свой бренд, сообщает "Интерфакс". Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Networks Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес.Новое подразделение Uber получит собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem Networks.Careem Networks работает в странах Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.Между тем одобрение сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко продолжается, в этих странах сделка пока не завершена.Приобретение Uber компании Careem Networks стало крупнейшей сделкой в этой отрасли на Ближнем Востоке.