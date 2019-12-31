Индекс деловой активности в производственном секторе США падает пятый месяц подряд

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) снизился в декабре 2019 г. до отметки 47,2 с 48,1 в ноябре 2019 г., сообщает американский Институт управления поставками (ISM).

Москва, 4 января - "Вести.Экономика".Декабрьский уровень оказался минимальным с июня 2009 г. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до отметки 49.Уровень ниже 50 означает ухудшение деловой активности в производственном секторе, выше 50 - улучшение. Декабрьский показатель оказался ниже этой ключевой отметки уже пятый месяц подряд.Дополнительный индекс, отслеживающий количество новых заказов в промышленности США, упал в декабре 2019 г. до отметки 46,8, это минимальное значение с апреля 2009 г. В ноябре 2019 г. показатель находился на отметке 47,2.Показатель занятости в промышленности снизился в декабре 2019 г. до отметки 45,1 с 46,6 в ноябре 2019 г.Между тем индекс деловой активности в американской промышленности - PMI, рассчитываемый IHS Markit, снизился в декабре 2019 г. до отметки 52,4, но остался около максимального уровня за последние семь месяцев (52,6).На долю производственного сектора приходится 11% американской экономики.