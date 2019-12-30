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      Новый рекорд: годовая инфляция в Германии выросла в декабре 2019 года до 1,5%

      14:13Распечатать
      Москва, 4 января - "Вести.Экономика". Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам Евросоюза, выросла в декабре 2019 г. до 1,5% в годовом выражении, это максимальный темп роста с июня 2019 г., свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

      Фото: zen.yandex.ru

      В ноябре 2019 г. годовая инфляция составила 1,2%.

      По сравнению с показателем в октябре 2019 г., годовая инфляция в декабре 2019 г. выросла на 0,6%, это максимальный рост с апреля 2019 г. В сентябре потребительские цены снизились в среднем на 0,8%.

      Между тем инфляция, рассчитанная по стандартам Германии, выросла в декабре 2019 г. на 1,5% в годовом выражении и 0,5% в месячном выражении.

      Рубрики: Европа

      Метки: инфляция, ЕС, Берлин, Германия, стандарт

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