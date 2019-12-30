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      Россия заплатит в бюджет WADA почти $1 млн, чтобы агентство продолжило гнобить российских спортсменов

      14:34Распечатать
      Москва, 4 января - "Вести.Экономика". Размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) составит в 2020 г. $1 015 977. Столько же в бюджет ВАДА заплатят Британия, Италия, Франция и Германия.

      Исполком WADA 9 декабря 2019 г. отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, отмечает РИА "Новости". "Чистых" спортсменов могут допустить до соревнований индивидуально в нейтральном статусе.

      В конце декабря 2019 г. Российское антидопинговое агентство (RUSADA) направило WADA уведомление о несогласии с наказанием. В ближайшее время спор рассмотрит международный Спортивный арбитражный суд.

      Рубрики: Комментарии

      Метки: Олимпийские игры, Паралимпиада, WADA, допинг, RUSADA

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