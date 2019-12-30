Россия заплатит в бюджет WADA почти $1 млн, чтобы агентство продолжило гнобить российских спортсменов

Размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) составит в 2020 г. $1 015 977. Столько же в бюджет ВАДА заплатят Британия, Италия, Франция и Германия.

Москва, 4 января - "Вести.Экономика".Исполком WADA 9 декабря 2019 г. отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, отмечает РИА "Новости". "Чистых" спортсменов могут допустить до соревнований индивидуально в нейтральном статусе.В конце декабря 2019 г. Российское антидопинговое агентство (RUSADA) направило WADA уведомление о несогласии с наказанием. В ближайшее время спор рассмотрит международный Спортивный арбитражный суд.