Парламент на востоке Ливии отказался одобрить соглашение Триполи с Турцией о военной помощи

Правящий в Бенгази (восток Ливии) народный парламент Ливии отказался одобрить заключенное властями Триполи соглашение с Турцией об оказании военной помощи, а также проголосовал за отмену соглашения.

Москва, 4 января - "Вести.Экономика".Парламент Ливии высказался за передачу генпрокурору дела главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и всех лиц, причастных к заключению соглашения с Турцией, для расследования их деятельности, сообщает РИА "Новости".Правительство Сарраджа запросило у Турции военную помощь на фоне наступления войск маршала Халифы Хафтара на Триполи. Речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления.Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких войск в Ливию.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. силами НАТО Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем.Власти восточной части страны (народный парламент) действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара, который с апреля 2019 г. не прекращает попыток захватить Триполи. Хафтар 3 января объявил о всеобщей мобилизации в Ливии и противостоянии вторжению иностранных войск.