Медвежья услуга больших резервов

К январю нового 2020 г. международные резервы России достигли $549,8 млрд. Превышен продержавшийся 8 лет локальный максимум 2011 г. – $544 млрд. Всего лишь полсотни миллиардов остается до побития исторического рекорда – $598,1 млрд предкризисного 8 августа 2008 г. И можно было бы с такими резервами спать спокойно, если бы экономическая история постсоветской России не демонстрировала парадоксальную закономерность: чем больше ЗВР страны, тем тяжелее будет экономический кризис, предупреждает руководитель группы макроэкономических исследований ПАО "КамАЗ" Сергей Блинов.

Сергей Блинов, руководитель группы макроэкономических исследований ПАО "КамАЗ"

Достаточны ли резервы?

сам факт накопления резервов снижает возможность возникновения кризисных событий", с другой – "… чрезмерный объем резервирования связан с издержками и может приводить к неэффективному использованию национальных сбережений

График 1. ЗВР и глубина кризисов. Источники: Росстат, ЦБ РФ. Приведен средний рост за 12 кварталов с момента первого квартала падения ВВП

Таблица 1. Некоторые характеристики трех кризисов. Источники: Росстат, ЦБ РФ. ЗВР указаны на начало первого квартала падения ВВП. П. п. – процентные пункты

Механизм развития кризиса

График 2. Почти 100% изменений ВВП можно объяснить изменениями РДМ. Источники: Росстат, ЦБ, расчеты С. Блинова

Схема 1. Порочный круг кризиса. Источник: "Порочный круг экономической политики"

График 3. Сокращение ЗВР из-за проводимых интервенций – верный признак кризиса. Источник: ЦБ РФ

Наличие резервов как подвох и соблазн

Не резервом единым

График 4. В 2008 г. ЦБ допустил номинальное сокращение денежной массы. Источник: ЦБ РФ.

Итоговые выводы