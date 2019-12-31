Топ-5 лучших городов для специалистов в сфере IT

Эксперты Tsinghua SEM и Center for Internet Development and Governance назвали лучшие города для квалифицированного персонала в области технологий.

5. Бангалор, Индия



Кроме того, Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной» за большое количество компаний, связанных с информационными технологиями.



Сегодня это быстрорастущий город со множеством высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов; по уровню грамотности Бангалор занимает второе место в Индии. Это один из наиболее динамично развивающихся городов Азии, крупнейший в стране научный и индустриальный центр, выпускающий продукцию машиностроения, электроники, аэрокосмической отрасли, телекоммуникационного оборудования и оборонной промышленности.Кроме того, Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной» за большое количество компаний, связанных с информационными технологиями.Сегодня это быстрорастущий город со множеством высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов; по уровню грамотности Бангалор занимает второе место в Индии.

4. Шэньчжэнь, Китай



Шэньчжэнь занимает второе место среди китайских городов по объёму промышленного производства. Основными отраслями являются электронная и электротехническая промышленность (в том числе производство телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов, компьютеров и комплектующих к ним, бытовой электротехники, медицинских приборов, игрушек и электронных комплектующих к автомобилям), химическая и биохимическая промышленность.



В городе располагаются штаб-квартиры некоторых крупнейших китайских компаний — производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи Huawei, ZTE, TP-Link, Coolpad, OnePlus, Transsion Holdings, BYD Electronic, G’Five International, производителей компьютерной техники Hasee Computer, NORCO и Ainol. С созданием свободной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь стал местом притяжения для транснациональных корпораций, разворачивавших в Китае ориентированные на экспорт производства. Сегодня главными локомотивами экономики Шэньчжэня являются высокотехнологическая промышленность, логистика и финансовые услуги.Шэньчжэнь занимает второе место среди китайских городов по объёму промышленного производства. Основными отраслями являются электронная и электротехническая промышленность (в том числе производство телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов, компьютеров и комплектующих к ним, бытовой электротехники, медицинских приборов, игрушек и электронных комплектующих к автомобилям), химическая и биохимическая промышленность.В городе располагаются штаб-квартиры некоторых крупнейших китайских компаний — производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи Huawei, ZTE, TP-Link, Coolpad, OnePlus, Transsion Holdings, BYD Electronic, G’Five International, производителей компьютерной техники Hasee Computer, NORCO и Ainol.

3. Шанхай, Китай



Шанхайская фондовая биржа — это современная и уважаемая инвесторами площадка. Шанхайская фьючерсная биржа входит в число ведущих товарных бирж мира по объёму торгов фьючерсными контрактами на натуральный каучук и медь.



Шанхайская биржа золота — крупнейшая биржа Китая по торговле драгоценными металлами. Одним из символов Шанхая является небоскрёб Шанхайского всемирного финансового центра.



Несмотря на высокую плотность населения и большое количество приезжих, Шанхай известен очень низким уровнем преступности по отношению к иностранцам. Шанхай — это финансовый и торговый центр Китая.Шанхайская фондовая биржа — это современная и уважаемая инвесторами площадка. Шанхайская фьючерсная биржа входит в число ведущих товарных бирж мира по объёму торгов фьючерсными контрактами на натуральный каучук и медь.Шанхайская биржа золота — крупнейшая биржа Китая по торговле драгоценными металлами. Одним из символов Шанхая является небоскрёб Шанхайского всемирного финансового центра.Несмотря на высокую плотность населения и большое количество приезжих, Шанхай известен очень низким уровнем преступности по отношению к иностранцам.

2. Сантьяго, Чили



Промышленные предприятия производят примерно половину промышленной продукции страны. Сантьяго является одним из крупнейших центров текстильного производства Южной Америки, развиты также пищевая, обувная и швейная промышленности.



В Сантьяго находятся заводы и фабрики химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической, электротехнической и машиностроительной индустрий. Сантьяго является экономическим центром страны. В нём сосредоточены банки, штаб-квартиры крупнейших корпораций и Экономической комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну.Промышленные предприятия производят примерно половину промышленной продукции страны. Сантьяго является одним из крупнейших центров текстильного производства Южной Америки, развиты также пищевая, обувная и швейная промышленности.В Сантьяго находятся заводы и фабрики химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической, электротехнической и машиностроительной индустрий.

1. Дублин, Ирландия



К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина.



В последнее время не последнее место в экономике Дублина занимает и банковское дело. Citibank, Commerzbank имеют в Дублине свои отделения. В последнее время здесь открылось много производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию. Целый ряд крупных американских компаний, специализирующихся на информационных и Интернет-технологиях, открыли свои офисы в Дублине, образовав так называемый район Silicon Docks.К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина.В последнее время не последнее место в экономике Дублина занимает и банковское дело. Citibank, Commerzbank имеют в Дублине свои отделения.

Москва, 6 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 5 городах мира, где лучше всего работать специалистам в этой области.