Топ-5 лучших городов для специалистов в сфере IT

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10 самых значимых законов, принятых в России в 2019 году
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В чем опасность "прохладной войны" между США и Китаем?
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В 2020 году на рынке сохранится избыток нефти
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Парламент на востоке Ливии отказался одобрить соглашение Триполи с Турцией о военной помощи
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Россия заплатит в бюджет WADA почти $1 млн, чтобы агентство продолжило гнобить российских спортсменов
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Новый рекорд: годовая инфляция в Германии выросла в декабре 2019 года до 1,5%
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Индекс деловой активности в производственном секторе США падает пятый месяц подряд
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Uber купила ближневосточную Careem Networks за $3,1 млрд
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Белоруссия предложила осуществить в свой адрес разовую поставку нефти от независимых поставщиков
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В январе рубль удержится на уровне 60-63 за доллар
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Греция, Кипр и Израиль договорились построить Восточно-Средиземноморский газопровод
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Самые слабые валюты в 2019 году
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Военный конфликт США с Ираном – предвыборный гамбит Трампа
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Власти Ирака заявили о нарушении условий пребывания военных США на территории страны
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Американцам рекомендовали покинуть Ирак
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Фондовый рынок РФ обновил максимумы в начале 2020 года
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Tesla снизила стартовую цену на китайскую Model 3
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Добыча нефти в России превысила исторический максимум СССР
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Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани
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В Белоруссии сообщили о прекращении поставок нефти из России
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Ожидания и реальность: какие прогнозы российских ведомств сбылись в 2019 году?
03.01 10:00
Стала известна цена поставок газа в Белоруссию в январе-феврале
03.01 09:12
Сборы на кампанию Трампа поставили квартальный рекорд
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Власти Таиланда отправят 100 тысяч граждан страны работать за границей
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Самые сильные валюты 2019 года
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Каракас будет продавать нефть и золото за национальную криптовалюту
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Нефть взлетела на 4% после убийства американскими военными иранского генерала в Багдаде
03.01 07:24
Торговля Бразилии за 2019 год показала худший результат за 4 года
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Какие валюты ждет рост в 2020 году?
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Болевые точки этого года: откуда ждать кризиса?
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ЦБ Китая снижает ставки в ожидании кризиса ликвидности
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Самые дорогие проекты 2019 года
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2020-й - год слияний крупных банков
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Рубрики: Стиль жизни
Самые интересные постройки советской архитектуры в России
08:23
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07:30
Топ-7 самых громких кибератак и утечек 2019 года
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