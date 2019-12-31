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      Топ-5 лучших городов для специалистов в сфере IT

      07:30Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Эксперты Tsinghua SEM и Center for Internet Development and Governance назвали лучшие города для квалифицированного персонала в области технологий.

      Ниже мы расскажем о 5 городах мира, где лучше всего работать специалистам в этой области.

      5. Бангалор, Индия

      Это один из наиболее динамично развивающихся городов Азии, крупнейший в стране научный и индустриальный центр, выпускающий продукцию машиностроения, электроники, аэрокосмической отрасли, телекоммуникационного оборудования и оборонной промышленности.

      Кроме того, Бангалор часто называют «индийской кремниевой долиной» за большое количество компаний, связанных с информационными технологиями.

      Сегодня это быстрорастущий город со множеством высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов; по уровню грамотности Бангалор занимает второе место в Индии.

      4. Шэньчжэнь, Китай

      С созданием свободной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь стал местом притяжения для транснациональных корпораций, разворачивавших в Китае ориентированные на экспорт производства. Сегодня главными локомотивами экономики Шэньчжэня являются высокотехнологическая промышленность, логистика и финансовые услуги.

      Шэньчжэнь занимает второе место среди китайских городов по объёму промышленного производства. Основными отраслями являются электронная и электротехническая промышленность (в том числе производство телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов, компьютеров и комплектующих к ним, бытовой электротехники, медицинских приборов, игрушек и электронных комплектующих к автомобилям), химическая и биохимическая промышленность.

      В городе располагаются штаб-квартиры некоторых крупнейших китайских компаний — производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи Huawei, ZTE, TP-Link, Coolpad, OnePlus, Transsion Holdings, BYD Electronic, G’Five International, производителей компьютерной техники Hasee Computer, NORCO и Ainol.

      3. Шанхай, Китай

      Шанхай — это финансовый и торговый центр Китая.

      Шанхайская фондовая биржа — это современная и уважаемая инвесторами площадка. Шанхайская фьючерсная биржа входит в число ведущих товарных бирж мира по объёму торгов фьючерсными контрактами на натуральный каучук и медь.

      Шанхайская биржа золота — крупнейшая биржа Китая по торговле драгоценными металлами. Одним из символов Шанхая является небоскрёб Шанхайского всемирного финансового центра.

      Несмотря на высокую плотность населения и большое количество приезжих, Шанхай известен очень низким уровнем преступности по отношению к иностранцам.

      2. Сантьяго, Чили

      Сантьяго является экономическим центром страны. В нём сосредоточены банки, штаб-квартиры крупнейших корпораций и Экономической комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну.

      Промышленные предприятия производят примерно половину промышленной продукции страны. Сантьяго является одним из крупнейших центров текстильного производства Южной Америки, развиты также пищевая, обувная и швейная промышленности.

      В Сантьяго находятся заводы и фабрики химической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, металлургической, электротехнической и машиностроительной индустрий.

      1. Дублин, Ирландия

      В последнее время здесь открылось много производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию. Целый ряд крупных американских компаний, специализирующихся на информационных и Интернет-технологиях, открыли свои офисы в Дублине, образовав так называемый район Silicon Docks.

      К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина.

      В последнее время не последнее место в экономике Дублина занимает и банковское дело. Citibank, Commerzbank имеют в Дублине свои отделения.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: IT, рейтинг, города

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