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      Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями

      09:31Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил ввести санкции против Ирака, после того как иракский парламент принял резолюцию, призывающую правительство вывести иностранные войска из страны. Об этом сообщает CNBC.

      Президент США Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA

      "Если возникнет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.

      "Мы введем против них такие санкции, каких они никогда раньше не видели. На этом фоне антииранские санкции покажутся мелочью", - подчеркнул он.

      "У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за нее", - добавил Трамп.

      Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась на прошлой неделе, после того как Трамп приказал нанести авиаудар по Багдаду, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находились генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

      Правительство Ирака осудило действия США, назвав произошедшее нарушением суверенитета Ирака.

      "Правительство Ирака должно приложить усилия, чтобы положить конец присутствию любых иностранных войск на территории Ирака и запретить им использовать его землю, воздушное и морское пространство под любыми предлогами", - говорится в резолюции, принятой иракским парламентом, который собрался на внеочередную сессию в воскресенье.

      Между тем, Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани. Отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных действиях со стороны Ирана, Трамп сказал: "Если это произойдет, то произойдет. Если они что-нибудь предпримут, последует серьезное возмездие".

      "Им позволено убивать наших людей. Им позволено пытать и калечить наших людей, им позволено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя прикасаться к их культурным объектам? Это так не работает", - подчеркнул Трамп.

      В субботу он написал в Twitter, что США готовы нанести удары по 52 иранским объектам, включая объекты культурного наследия, если Тегеран предпримет атаки против американцев или американских объектов.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Ирак, Дональд Трамп

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