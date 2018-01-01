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      Иран отказался от ограничений на обогащение урана в рамках ядерной сделки

      08:45Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Иран объявил в воскресенье, что он откажется от ограничений, установленных в ядерной сделке 2015 г. в отношении количества центрифуг для обогащения урана, сообщает Reuters.

      Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

      Ожидалось, что Иран объявит о своей позиции по сделке в эти выходные. Но его объявление совпало с серьезной эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном после убийства США высокопоставленного иранского военного командира Касема Сулеймани в пятницу в Багдаде.

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      Государственное телевидение сообщило, что Иран не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в сделке в отношении ядерной программы страны: будь то ограничения, касающиеся количества центрифуг для обогащения урана, уровня, до которого может быть обогащен уран, количества накопленного обогащенного урана или деятельности Ирана в области ядерных исследований и разработок.

      В то же время Иран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

      Как сообщали "Вести.Экономика", 8 мая 2019 г. президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 г. и восстановление Вашингтоном санкций против Ирана.

      Иран уже нарушил многие из ограничений сделки, касающихся его ядерной деятельности, в том числе в отношении чистоты, до которой он обогащает уран, его запасов обогащенного урана, моделей центрифуг, которыми он обогащает уран, и объектов для обогащения урана.

      Тем не менее в воскресенье Тегеран отметил, что он может вернуться к выполнению своих обязательств в рамках "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), если санкции США будут сняты.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, санкции, ядерная программа, обогащение урана, ядерная сделка, СВПД

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