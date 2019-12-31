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      Рост активности в сфере услуг Китая замедлился в декабре

      10:42Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Рост деловой активности в сфере услуг Китая в декабре замедлился, несмотря на увеличение числа новых заказов, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце опустился с ноябрьского уровня 53,5 до 52,5 пункта. Ноябрьское значение индикатора было максимальным за семь месяцев.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Рост объема новых заказов ускорился в декабре. Тем не менее темпы создания рабочих мест были скромными, а индикатор занятости достиг самого низкого уровня с июля.

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      В то время как закупочные цены продолжали расти, компаниям пришлось снизить отпускные цены впервые более чем за год, что оказало давление на прибыли.

      Уровень оптимизма среди компаний в сфере услуг в декабре был вторым минимальным за всю историю наблюдений. Компании отметили сохраняющуюся торговую напряженность, относительно сдержанный экономический рост и нехватку персонала как факторы, которые могут ослабить перспективы на 2020 год.

      "Торговая сделка первой фазы между Китаем и США должна поспособствовать восстановлению деловых настроений", - заявил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

      Как сообщали "Вести.Экономика", заключение "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем должно состояться в начале января 2020 года.

      Официальные данные, опубликованные Национальным бюро статистики, также показали, что рост активности в непроизводственном секторе Китая в ноябре замедлился. Официальный PMI отступил от восьмимесячного максимума, достигнутого в ноябре.

      Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный, так и непроизводственный секторы, в декабре опустился с ноябрьского уровня 53,2 до 52,6 пункта.

      "Старт экономики Китая в 2020 году, вероятно, будет энергичным, однако ограниченный спрос будет продолжать сдерживать ее рост до конца года", - отметил Чжун.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, PMI, деловая активность, сфера услуг

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