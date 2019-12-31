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      Самые интересные постройки советской архитектуры в России

      08:23Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню образования СССР опросил пользователей социальных сетей и выявил самые интересные сооружения советской архитектуры в стране.

      Ниже мы расскажем о них подробнее.

      1. Музей-панорама "Сталинградская битва", Волгоград, 48,33%

      Мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы "Сталинградская битва" состоит из двух уровней: в первом уровне находятся музей "Сталинградская битва", фондохранилище, административная часть музея-заповедника, второй уровень полностью занимает круговая панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом".

      Рядом находятся руины мельницы им. К. Грудинина, оставленные как память о жестокости боев. Под открытым небом размещается постоянная экспозиция образцов военной техники, памятник морякам Волжской военной флотилии, на территории комплекса находится памятник мирным жителям Сталинграда и памятник полководцу Г. К. Жукову.

      В августе 2007 г. путем объединения музея-панорамы "Сталинградская битва" и историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане был образован государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва".

      Музей-панорама "Сталинградская битва" — основной объект заповедника, включает 8 тематических экспозиционных залов, триумфальный и панорамный залы.

      Среди наиболее известных экспонатов, представленных в основной экспозиции — Меч Сталинграда, снайперская винтовка Василия Зайцева, четыре тематические диорамы, посвященные событиям Сталинградской битвы и панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом".

      2. Архитектурный ансамбль "Курпаты", Крым, 16,67%

      Архитектурный комплекс санатория "Курпаты" не имеет аналогов, его спроектировали и создали специалисты из СССР и Чехословацкой Социалистической Республики, и находится он недалеко от Ялты.

      Ради сохранения склона и растительности объект оторван от земли, благодаря чему его образ ассоциируется с летающей тарелкой.

      Благодаря зубчатой форме почти из каждого номера виден кусочек моря и при этом не видно соседей.

      В верхней части здания находится трехчастный консольный ресторан.

      3. Дом-кольцо, Москва, 8,33%

      Круглые дома в Москве — жилые панельные девятиэтажные дома кольцевой в плане формы, возведенные на западе Москвы в 1970-х гг. по экспериментальному проекту советского архитектора Евгения Стамо и инженера Александра Маркелова.

      Здания диаметром 155 м были построены из типовых деталей панельной серии I-515/9M, соединенных под углом в пределах максимального допуска в 6°.

      Долгое время существовала городская легенда, что дома строились к московской Олимпиаде-80 и что планировался целый квартал подобных зданий в форме пяти олимпийских колец.

      Конструкция здания состоит из 22 идентичных прямых секций, а кольцевидная форма была достигнута благодаря установке панелей под углом, не превышающим 6°, — максимального отклонения, допустимого по строительным нормам, для усиления в некоторых местах сделали монолитные вставки.

      Внутренние помещения получили форму трапеции, у которой длинной стороной является внешняя стена. Круглые дворы по размеру практически равны футбольному полю, к ним с улицы ведут шесть арок.

      Спустя несколько лет эксплуатации стали очевидны недостатки подобной формы: внутри двора постоянно дул сильный ветер, была очень высокая слышимость, значительная часть квартир не получала необходимой по нормам инсоляции. В квартирах из-за трапециевидной формы комнат трудно делать ремонт, а у жильцов и гостей часто возникали проблемы с поиском нужного подъезда.

      4. Гостиница "Тарелка" в Домбае, 6,67%

      Высокогорная гостиница "Тарелка" первых своих гостей встретила в 1979 г. Это самая удивительная и необычная гостиница в горах всесезонного курорта Домбай, который совмещает в себе горнолыжный курорт и летний отдых.

      Она имеет форму летающей тарелки приземлившейся на склоне горы Мусса-Ачитара, на высоте 2250 м над уровнем моря.

      5. Санаторий "Металлург" в Сочи, 6,67%

      Одной из старейших здравниц города-курорта Сочи является санаторий "Металлург", который был основан в 1956 г. Здравница строилась в стиле классического барокко, и эти черты сохранены по сей день. Не каждый санаторий Сочи может предложить качественный ремонт номерного фонда.

      А в санатории "Металлург" была проведена реконструкция в 2013 г., что послужило отправной точкой новой жизни санаторно-курортного комплекса. Было произведено полное обновление лечебной базы, а точнее создан медицинский центр с новейшим оборудованием, что дает возможность принимать качественные процедуры и делать необходимые лабораторные исследования, не отправляя гостей в другие учреждения.

      6. Театр драмы им. Достоевского в Великом Новгороде, 5%

      Одной из самых интересных построек позднего советского периода истории Великого Новгорода можно по праву назвать здание Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского. Построено оно было в 1987 г. Спроектировано под руководством главного архитектора Владимира Сомова.

      Здание театра – яркий пример архитектуры советского модернизма. Постройка "коммунистическо-космической" архитектуры резко контрастирует с окружающей застройкой, выделяется среди других зданий города. Фасад театра выходит на пристань к реке Волхов. Наиболее интересный вид на здание открывается с противоположного берега, с набережной Александра Невского.

      7. Татарский театр им. Камала в Казани, 5%

      Здание театра построено в виде паруса с галереями-палубами, на которых есть татарский орнамент.

      Знаменитая скатная крыша театра покрыта бирюзовой металлической "чешуей", делающей постройку еще более заметной и нарядной. Площадь с фонтанами перед театром террасами спускается к озеру.

      Здание Татарского театра имени Галиаскара Камала — долгострой, который никак не могли завершить из-за перебоев с финансированием. На объекте в течение 10 лет трудилось около 50 подрядных организаций.

      8. Цирк им. Филатова, Екатеринбург, 3,33%

      Здание цирка расположено в центре города Екатеринбурга, на западном берегу реки Исети, в Ленинском районе города.

      По своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для сложнейших постановок.

      Отличительной особенностью Екатеринбургского цирка является его купол — решетчатое ажурное сооружение, состоящее из полуарок.

      Высота купола — 50 м (внутренний купол — 26 м). Высота и форма купола придают цирку хорошие акустические свойства. Интерьер цирка отделан уральским камнем.

      Цирк рассчитан на 2558 мест, в нем — два манежа (основной и репетиционный).

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, архитектура, здания

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