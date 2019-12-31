Лучшие рождественские фестивали России 2020 года

Портал ТурСтат определил, куда поехать на рождественские выходные 4, 5, 6 и 7 января 2020 г. на самые интересные в России фестивали и праздники Рождества для событийных путешествий из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

1. Фестиваль "Сказочное Рождество", Истра, 6-7-8 января 2020 г.



На фестивале можно будет посетить выставки, посмотреть удивительные театрализованные представления с героями произведений Пушкина, купить натуральные фермерские продукты, научиться изготавливать сувениры своими руками и даже прокатиться на санях с печкой!



Активности фестиваля будут проходить с 6 по 8 января сразу на трех локациях: в залах музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим", на площади около МВК и на территории Ново-Иерусалимского монастыря. "Сказочное Рождество" в Истре — второе крупнейшее мероприятие в рамках туристического проекта "Зима в Подмосковье".На фестивале можно будет посетить выставки, посмотреть удивительные театрализованные представления с героями произведений Пушкина, купить натуральные фермерские продукты, научиться изготавливать сувениры своими руками и даже прокатиться на санях с печкой!Активности фестиваля будут проходить с 6 по 8 января сразу на трех локациях: в залах музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим", на площади около МВК и на территории Ново-Иерусалимского монастыря.

2. Фестиваль Live Fest 2020, Роза Хутор, Сочи, 4-5-6-7 января 2020 г.



По уже сложившейся традиции, фестиваль представит сольные и сборные концерты самых актуальных музыкальных героев современности.



Зимний Live Fest позволяет сочетать музыкальные впечатления с активным отдыхом на лыжных трассах. Live Fest - это всегда самые яркие хедлайнеры и специальные события, равных которым нет в рождественской афише страны.По уже сложившейся традиции, фестиваль представит сольные и сборные концерты самых актуальных музыкальных героев современности.Зимний Live Fest позволяет сочетать музыкальные впечатления с активным отдыхом на лыжных трассах.

3. Фестиваль огня и света, Рязань: 5-6-7 января 2020 г. Фото: YouTube



Действо сопровождается фейерверком в вечернем небе. Зрелище, где главными действующими лицами были огонь и свет, получилось необыкновенно интересным и захватывающим. Полюбоваться световым шоу рязанцы и гости города смогут с 5 по 7 января. В эти дни в 17:00 яркое световое шоу с музыкальным сопровождением покажут на колокольне рязанского кремля.Действо сопровождается фейерверком в вечернем небе. Зрелище, где главными действующими лицами были огонь и свет, получилось необыкновенно интересным и захватывающим.

4. Фестиваль "КышДаКар-фест": 1-7 января 2020 г.



На новогодней ярмарке посетители могут купить уникальные товары или подарки близким, попробовать блюда татарской национальной кухни и других кухонь мира. Как и в прошлом году, свою продукцию на "КышДаКар-фесте" представят местные фермеры и производители сувениров. Зимний фестиваль "КышДаКар-фест" в Казани в этом году проходит сразу на двух площадках – на улице Баумана у станции метро "Кремлевская" и у Центра семьи "Казан".На новогодней ярмарке посетители могут купить уникальные товары или подарки близким, попробовать блюда татарской национальной кухни и других кухонь мира. Как и в прошлом году, свою продукцию на "КышДаКар-фесте" представят местные фермеры и производители сувениров.

5. Фестиваль "Новогодняя кутерьма", Гатчина: 2-8 января 2020 г. Фото:gatchinapalace.ru



Также можно совершить прогулку на лошадях или на олене. Для детей у главной дворцовой елки – игры, конкурсы, веселые хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и тематические дни – День валенок, День кузнеца, День пекаря, День гончара.



В Гатчинском дворце – игра по мотивам известных сказочных историй для детей от 4 до 12 лет, интерактивная программа "Рождество в императорской семье". Фестиваль "Новогодняя кутерьма" — семейный праздник, который музей-заповедник "Гатчина" проводит в дни зимних каникул. Концерты, экскурсии, мастер-классы, детские программы в Гатчинском и Приоратском дворцах и на плацу, рождественская ярмарка и многое другое ждет гостей с 1 по 8 января 2020 г.Также можно совершить прогулку на лошадях или на олене. Для детей у главной дворцовой елки – игры, конкурсы, веселые хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и тематические дни – День валенок, День кузнеца, День пекаря, День гончара.В Гатчинском дворце – игра по мотивам известных сказочных историй для детей от 4 до 12 лет, интерактивная программа "Рождество в императорской семье".

Москва, 6 января - "Вести.Экономика".Самые привлекательные фестивали для отдыха и путешествий на Рождество 2020 г. пройдут в Истре Московской области, Сочи, Рязани, Казани и в Гатчине Ленинградской области.Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий рождественских выходных-2020.