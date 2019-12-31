ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Лучшие рождественские фестивали России 2020 года

      10:33Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Портал ТурСтат определил, куда поехать на рождественские выходные 4, 5, 6 и 7 января 2020 г. на самые интересные в России фестивали и праздники Рождества для событийных путешествий из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

      Самые привлекательные фестивали для отдыха и путешествий на Рождество 2020 г. пройдут в Истре Московской области, Сочи, Рязани, Казани и в Гатчине Ленинградской области.

      Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий рождественских выходных-2020.

      1. Фестиваль "Сказочное Рождество", Истра, 6-7-8 января 2020 г.

      "Сказочное Рождество" в Истре — второе крупнейшее мероприятие в рамках туристического проекта "Зима в Подмосковье".

      На фестивале можно будет посетить выставки, посмотреть удивительные театрализованные представления с героями произведений Пушкина, купить натуральные фермерские продукты, научиться изготавливать сувениры своими руками и даже прокатиться на санях с печкой!

      Активности фестиваля будут проходить с 6 по 8 января сразу на трех локациях: в залах музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим", на площади около МВК и на территории Ново-Иерусалимского монастыря.

      2. Фестиваль Live Fest 2020, Роза Хутор, Сочи, 4-5-6-7 января 2020 г.

      Live Fest - это всегда самые яркие хедлайнеры и специальные события, равных которым нет в рождественской афише страны.

      По уже сложившейся традиции, фестиваль представит сольные и сборные концерты самых актуальных музыкальных героев современности.

      Зимний Live Fest позволяет сочетать музыкальные впечатления с активным отдыхом на лыжных трассах.

      3. Фестиваль огня и света, Рязань: 5-6-7 января 2020 г.

      Фото: YouTube

      Полюбоваться световым шоу рязанцы и гости города смогут с 5 по 7 января. В эти дни в 17:00 яркое световое шоу с музыкальным сопровождением покажут на колокольне рязанского кремля.

      Действо сопровождается фейерверком в вечернем небе. Зрелище, где главными действующими лицами были огонь и свет, получилось необыкновенно интересным и захватывающим.

      4. Фестиваль "КышДаКар-фест": 1-7 января 2020 г.

      Зимний фестиваль "КышДаКар-фест" в Казани в этом году проходит сразу на двух площадках – на улице Баумана у станции метро "Кремлевская" и у Центра семьи "Казан".

      На новогодней ярмарке посетители могут купить уникальные товары или подарки близким, попробовать блюда татарской национальной кухни и других кухонь мира. Как и в прошлом году, свою продукцию на "КышДаКар-фесте" представят местные фермеры и производители сувениров.

      5. Фестиваль "Новогодняя кутерьма", Гатчина: 2-8 января 2020 г.

      Фото:gatchinapalace.ru

      Фестиваль "Новогодняя кутерьма" — семейный праздник, который музей-заповедник "Гатчина" проводит в дни зимних каникул. Концерты, экскурсии, мастер-классы, детские программы в Гатчинском и Приоратском дворцах и на плацу, рождественская ярмарка и многое другое ждет гостей с 1 по 8 января 2020 г.

      Также можно совершить прогулку на лошадях или на олене. Для детей у главной дворцовой елки – игры, конкурсы, веселые хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и тематические дни – День валенок, День кузнеца, День пекаря, День гончара.

      В Гатчинском дворце – игра по мотивам известных сказочных историй для детей от 4 до 12 лет, интерактивная программа "Рождество в императорской семье".

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, события, развлечения, фестиваль

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить