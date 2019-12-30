Продажи автомобилей в Великобритании достигли минимума за 6 лет

Количество новых автомобилей, проданных в Великобритании в прошлом году, было минимальным с 2013 года, поскольку потребители воздерживались от покупок на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL