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      Продажи автомобилей в Великобритании достигли минимума за 6 лет

      15:54Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Количество новых автомобилей, проданных в Великобритании в прошлом году, было минимальным с 2013 года, поскольку потребители воздерживались от покупок на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении Brexit. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/NEIL HALL

      Количество зарегистрированных новых автомобилей в 2019 году сократилось на 2% до 2,31 млн, свидетельствуют предварительные данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Снижение зафиксировано третий год подряд, после того как продажи достигли пика на уровне 2,69 млн в 2016 году.

      "Несомненно, потребительские настроения в отношении крупных покупок все еще очень слабы", - заявил исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

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      В декабре продажи выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      По словам Хоуза, Brexit остается основным источников опасений для отрасли из-за риска введения 10%-х пошлин на импорт и экспорт автомобилей в 2021 году, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет договориться о заключении торговой сделки с Европейским союзом.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце 2020 года по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 года независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Евросоюзом до этого времени.

      Еще одна проблема для отрасли заключается в ужесточении экологических стандартов. После выхода из ЕС Великобритания, как ожидается, будет придерживаться существующих планов блока в отношении штрафов для автопроизводителей, чьи транспортные средства выбрасывают более 95 граммов углекислого газа на километр пути, которые полностью вступят в силу в 2021 году.

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: автомобили, Великобритания, SMMT, продажи автомобилей, Brexit

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