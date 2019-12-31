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      Спад производственной активности в Японии усилился в декабре

      11:56Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Спад деловой активности в производственном секторе Японии усилился в прошлом месяце на фоне сокращения объемов производства.

      Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

      Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) Jibun Bank в промышленности Японии в декабре опустился с ноябрьского уровня 48,9 до 48,4 пункта, сообщает IHS Markit. Предварительное значение индикатора составляло 48,8 пункта.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

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      Индекс остается ниже отметки 50 пунктов восьмой месяц подряд.

      "Производственный сектор Японии завершил 2019 год там, где он его начал, оставаясь в состоянии спада с небольшой надеждой на скорый разворот", - заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс.

      "Обрабатывающая промышленность пережила свои худшие показатели за последние три года, причем импульс явно смещен в сторону понижения в 2020 году", - добавил он.

      Объем производства упал до самого низкого уровня с марта, поскольку компании столкнулись с неблагоприятными условиями спроса и слабыми новыми экспортными заказами. В целом новые заказы и объем производства сократились 12-й месяц подряд, хотя спад новых заказов замедлился второй месяц подряд.

      "Результаты опроса показали, что слабый спрос остается отраслевой проблемой, влияющей на объемы производства и заставляющей компании снижать цены в надежде переломить ситуацию", - отметил Хэйс.

      Как сообщали "Вести.Экономика", промышленное производство в Японии в ноябре снизилось второй месяц подряд, что повысило вероятность сокращения экономики в IV квартале.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, PMI, производство, сфера услуг, индекс деловой активности

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