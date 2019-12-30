ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Сводный PMI еврозоны в декабре достиг максимума за 4 месяца

      13:05Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Рост деловой активности в еврозоне немного ускорился в декабре, но данные по-прежнему свидетельствуют о слабом экономическом росте, сообщает исследовательская компания IHS Markit.

      Фото: EPA/ARMANDO BABANI

      Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны повысился с ноябрьского уровня 50,6 до 50,9 пункта и совпал с предварительной оценкой.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Хотя PMI вырос до максимума за четыре месяца, значение индикатора осталось одним из минимальных с первого полугодия 2013 г.

      PMI сферы услуг еврозоны вырос с 51,9 до 52,8 пункта. Это максимальное значение индикатора за четыре месяца. Предварительная оценка составляла 52,4 пункта.

      В то время как рост активности был сосредоточен в сфере услуг, в производственном секторе еврозоны по-прежнему наблюдался спад активности.

      Сводный PMI в Германии, крупнейшей экономике блока, в декабре повысился с 49,4 до 50,2 пункта, оказавшись на территории роста впервые за четыре месяца. PMI сферы услуг повысился с 51,7 до 52,9 пункта, достигнув максимума с августа.

      Ссылки по теме

      Сводный PMI Франции, напротив, в прошлом месяце снизился до 52 с 52,1 пункта в ноябре.

      Между тем, сводный PMI Италии в декабре упал с 49,6 до 49,3 пункта, указав на снижение активности в частном секторе второй месяц подряд.

      Последние данные показали, что новые заказы в еврозоне в декабре выросли впервые за четыре месяца, однако рост был незначительным на фоне слабого внешнего спроса.

      Новые экспортные заказы сократились 15-й месяц подряд, хотя сокращение было наиболее умеренным с начала 2019 г.

      Декабрьские данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении занятости. Тем не менее рост числа рабочих мест был минимальным за пять лет.

      Деловая уверенность компаний в отношении будущего в декабре достигла самого высокого уровня с мая.

      "Еще один месяц сдержанной деловой активности в декабре завершил худший квартал для еврозоны с 2013 г. Данные PMI предполагают, что еврозоне будет трудно продемонстрировать рост более чем на 0,1% в последние три месяца 2019 г.", - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Европейский центральный банк в декабре повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 г. до 1,2% с ожидавшихся в сентябре 1,1%. Прогноз на 2020 г. был снижен с 1,2% до 1,1%. Прогноз на 2021 г. сохранен на уровне 1,4%. Новый прогноз центробанка на 2022 г. предполагает рост ВВП на 1,4%.

      Рубрики: Европа

      Метки: еврозона, Италия, PMI, Франция, сфера услуг, индекс деловой активности, IHS Markit, Германия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить