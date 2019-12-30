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      Индекс настроений инвесторов в еврозоне подскочил до максимума с ноября 2018 года

      14:44Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Настроения инвесторов в еврозоне в январе улучшились третий месяц подряд, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитического центра Sentix.

      Фото: EPA/BORIS ROESSLER

      Индикатор настроений достиг самого высокого уровня с ноября 2018 г., чему способствовали позитивные экономические новости из Азии и признаки ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

      Индекс Sentix, измеряющий доверие инвесторов в еврозоне, в январе подскочил до 7,6 пункта с 0,7 пункта в декабре.

      Подындекс, измеряющий ожидания, повысился до самого высокого уровня с февраля 2018 г.

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      Подындекс текущих условий вырос до максимума с июня прошлого года.

      "Таким образом, рецессия в еврозоне, похоже, пока не на повестке дня", - прокомментировал Sentix результаты исследования, в ходе которого были опрошены 932 инвестора.

      "Недавние события вокруг Ирана не заставили инвесторов нервничать, - отметил Sentix. - Более важным представляется усиление импульса в других регионах мира, особенно в Азии, а также некоторое ослабление торгового спора между США и Китаем".

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", данные IHS Markit в понедельник показали, что сводный индекс деловой активности (PMI) еврозоны в декабре вырос до максимума за четыре месяца. Тем не менее значение индикатора осталось одним из минимальных с первого полугодия 2013 г.

      "Еще один месяц сдержанной деловой активности в декабре завершил худший квартал для еврозоны с 2013 г., - заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. - Данные PMI предполагают, что еврозоне будет трудно продемонстрировать рост более чем на 0,1% в последние три месяца 2019 г.".

      Рубрики: Европа

      Метки: еврозона, Sentix, настроения инвесторов

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