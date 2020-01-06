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      Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

      13:51Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что нижняя палата Конгресса США на этой неделе представит и проголосует за резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает CNBC.

      Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

      В письме коллегам в воскресенье Пелоси сообщила, что на этой неделе палата представителей "представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, которая ограничит военные действия президента в отношении Ирана".

      "Эта резолюция аналогична резолюции, внесенной сенатором Тимом Кейном в сенат", - уточнила она.

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      "Она (резолюция - прим. ред.) подтверждает давно установленные обязанности конгресса по надзору, предписывая, что если конгрессом не будет предпринято никаких дальнейших действий, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в заявлении спикера палаты представителей.

      В пятницу сенатор-демократ Тим Кейн внес резолюцию для проведения дебатов и голосования в конгрессе с целью предотвращения дальнейшей эскалации военных действий в отношении Ирана.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находился генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

      Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.

      Пелоси заявила, что "провокационный и непропорциональный военный авиаудар" администрации Трампа по высокопоставленным иранским военным чиновникам поставил под угрозу американских "военнослужащих, дипломатов и других лиц, создав риск серьезного обострения напряженности в отношениях с Ираном".

      "Наша главная обязанность как членов конгресса - обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с конгрессом и без уважения к военным полномочиям конгресса, предоставленным ему конституцией", - отметила Пелоси.

      В то время как резолюция может получить одобрение в контролируемой демократами палате представителей, ее принятие в сенате, контролируемом республиканцами, сомнительно.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Конгресс, сенат, палата представителей, Дональд Трамп, резолюция, военные действия

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