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      Результаты выборов в Великобритании поддержали деловые настроения в сфере услуг

      17:15Распечатать
      Москва, 6 января - "Вести.Экономика". Оптимизм среди компаний в сфере услуг Великобритании вырос после победы Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на выборах в прошлом месяце, несмотря на экономическую стагнацию, сообщила исследовательская организация IHS Markit.

      Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

      Деловые ожидания достигли самого высокого уровня с сентября 2018 года, в то время как заказы выросли впервые за четыре месяца.

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      Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг страны повысился с ноябрьского уровня 49,3 до 50 пунктов. Результат оказался лучше предварительной оценки, основанной на проведенном до выборов опросе и составлявшей 49 пунктов.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности. PMI не превышает пороговой отметки 50 пунктов с августа - это самый длительный период без роста с 2009 года.

      Результаты исследования указывают на отсутствие экономического роста в IV квартале, отмечает IHS Markit.

      "Скромное восстановление новых заказов дает еще один сигнал о том, что условия ведения бизнеса должны начать улучшаться в ближайшие месяцы, чему способствует улучшение настроений в деловых кругах благодаря большей ясности в отношении Brexit и более предсказуемому политическому ландшафту", - заявил Тим Мур, заместитель директора по экономике в IHS Markit.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце 2020 года по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 года независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Евросоюзом до этого времени.

      Сводный PMI, охватывающий как обрабатывающую промышленность, так и сферу услуг, в декабре остался на уровне 49,3 пункта, который соответствует сентябрьскому минимуму за 38 месяцев. Тем не менее итоговое значение индикатора превысило предварительную оценку, составлявшую 48,5 пункта.

      Рубрики: Европа

      Метки: PMI, Великобритания, сфера услуг, индекс деловой активности

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