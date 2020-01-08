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      Иран нанес ракетный удар по иракской базе США: есть погибшие

      12:00Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Иран выпустил более 10-ти баллистических ракет по военной базе США в Ираке. Пентагон подтвердил факт обстрела, в Иране назвали обстрел мерой самообороны.

      "Иран осуществил соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", - отмечается в заявлении главы МИД Ирана Джавад Зариф.

      Государственное ТВ Ирана показало кадры пусков и сообщило, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) нацелен на авиабазу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

      Reuters сообщило о 80 погибших, но по предварительным данным, американский контингент был предупрежден и поэтому не пострадал. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет погибших военных США. В Белом доме готовят обращение Трампа к нации. Атака последовала за "убийство США высшего иранского командующего по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Касема Сулеймани".

      "Десятки зенитных ракет были выпущены по стратегической авиабазе", отмечают иранские СМИ.

      В Минобороне США подтвердили, что Иран ночью выпустил более десятка ракет по базе ВВС аль-Асад в Ираке. Белый дом проинформирован об обстреле, сообщило CNN.

      О жертвах и разрушениях не сообщается, проводится оценка последствий.

      "Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, где размещен военный и коалиционный персонал США в Асаде и Эрбиле. Мы проводим предварительную оценку ущерба после обстрела", - заявил Джонатан Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью. Базы, по его словам, находятся в состоянии повышенной готовности "из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе".

      "Мы предпримем все необходимые меры для защиты и защиты персонала, партнеров и союзников США в регионе", - заявило Минобороны США.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Ирак

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