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      Авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком после катастрофы украинского лайнера

      12:53Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Лайнер Boeing-737 Международных авалиний Украины разбился рано утром вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду утром: выживших нет. Авиакомпании начали приостанавливать полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

      Фото: ТАСС.

      "Сегодня, 8 января 2020 г., самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.

      На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших есть граждане Швеции и Франции. Россиян среди них нет.

      "Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж), Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3", - сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter.

      Представители авиакомпании заявили, что самолет Boeing производства 2016 г. был в прекрасном состоянии, и использовался одним владельцем - самолет был поставлен для МАУ сразу из завода концерна. Последнее техническое обслуживание проведено по плану 6 января 2020 г.

      По их мнению, ошибка пилотов маловероятна.

      Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов: "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".

      Крупнейшая французская авиакомпания Air France вслед за Украиной приостановила все перелеты в воздушных пространствах Ирана и Ирака.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Иран, Украина, МАУ, авиакатастрофа

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