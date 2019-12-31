Будущие электрокары Tesla намерена проектировать в Китае

Tesla намерена открыть в Китае проектно-конструкторский центр, на котором будут вестись разработки новых моделей электромобилей для глобального рынка, заявил глава Tesla Илон Маск во время мероприятия, посвященного открытию завода по производству электромобилей в Шанхае.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"Основатель компании по производству электромобилей сказал, что Tesla откроет центр дизайна и инжиниринга во второй по величине экономике в мире. Он, впрочем, не назвал никаких точных сроков.Tesla подтвердила, что начнет работу над производством кроссовера Модель Y на своем заводе в Шанхае - единственном производственном предприятии за пределами США. 7 января Tesla начала в Китае продажи Model 3, собранных на шанхайском заводе. Автомобили получили 10 клиентов, это первые электрокары Tesla, собранные за пределами США."Мы намерены и дальше делать крупные инвестиции в Китай, расширяя производство, в том числе выпускать здесь автомобили Model 3, Model Y и другие", - сказал Илон Маск во время презентации. Завод Tesla в Шанхае запустили в октябре 2019-го. Производственная мощность завода — 150 тысяч Model 3 в год, с выпуском Model Y компания рассчитывает увеличить мощность до 250 тысяч электрокаров.Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок. Ожидается, что спрос на него превысит показатели всех остальных моделей Tesla вместе взятых.Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что он станет ключевым для компании, которая уже объявила о планах по строительству следующих сборочных мощностей в Германии. Они должны удовлетворить растущий спрос европейцев на электромобили.Китай рассматривается аналитиками как критический рынок для Tesla, но здесь есть ряд проблем, начиная со снижения продаж электромобилей и заканчивая растущей конкуренцией. Инсайдеры отмечают, что местное производство электрокаров Tesla увеличит пространство китайского рынка. Согласно плану по достижению целей в 300 тыс. электромобилей к 2021 году, в соответствии со стоимостью в размере 300 тыс. юаней за один электрокар, ожидается, что батареи, материал, реле постоянного тока высокого напряжения и система терморегулирования создадут рынок объемом более 40 млрд. юаней.Аналитик компании Guotai Junan Securities также считает, что вслед за постепенным расширением производства электрокаров Tesla в Китае, вырастет спрос на батареи, электродвигатели, детали и другие материалы. Ожидается, что увеличится участие китайских производителей оборудования и поставщиков услуг, выгоду получат участники всей производственной цепочки.По информации компании CITIC Securities, местное производство Tesla позволило снизить затраты на заводские постройки, заработную плату рабочих, а также производственную цепочку аккумуляторов. Падение цен на автомобили будет способствовать увеличению спроса.Tesla недавно выпустила положительные новости о прибыли в третьем квартале 2019 года, которые превзошли оценки Уолл-стрит. Акции компании достигли рекордного уровня $454 на прошлой неделе.По итогам заключительной четверти Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 112 тыс. автомобилей, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали поставки на уровне 106 тыс. Из них Model S и Model X — 19 450 штук, а Model 3 — 92 550. Кстати, только за четвертый квартал 2019 год Tesla поставила клиентам больше машин за весь 2017 год (101 312).Традиционно Tesla старалась отгрузить в последнем квартале максимальное число машин. Ранее глава компании Илон Маск дал сотрудникам Tesla соответствующую установку, а сам 31 декабря отправился на завод компании во Фримонте, чтобы помочь с доставками. Что же касается произведенных за квартал автомобилей, их общее количество составило 104 891 штук. Из них 86 958 являются младшими седанами Model 3, оставшиеся 17 933 — Model S и Model X.За весь 2019 год Tesla отгрузила покупателям в общей сложности 367 500 автомобилей, что вдвое больше результата годичной давности и также является новым рекордом. Это значение немного выше нижней границы планового показателя (от 360 тыс. до 400 тыс.), но факт остается фактом — Tesla удалось выполнить план. Результат 2019 года превышает общий объем реализованных машин за два предыдущие года вместе взятые (101 312 + 245 240).