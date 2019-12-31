Обстрел баз США: нефть дорожает, акции - дешевеют
13:28
Авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком после катастрофы украинского лайнера
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Будущие электрокары Tesla намерена проектировать в Китае
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Иран нанес ракетный удар по иракской базе США: есть погибшие
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Что позволит рублю оставаться стабильным в 2020 году
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Газпром в 2020 году: перспективы есть, но проблем гораздо больше
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Металлургический рынок: тренды - 2020
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10 самых значимых технологических продуктов десятилетия
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Результаты выборов в Великобритании поддержали деловые настроения в сфере услуг
06.01 17:15
Продажи автомобилей в Великобритании достигли минимума за 6 лет
06.01 15:54
Индекс настроений инвесторов в еврозоне подскочил до максимума с ноября 2018 года
06.01 14:44
Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана
06.01 13:51
Сводный PMI еврозоны в декабре достиг максимума за 4 месяца
06.01 13:05
Спад производственной активности в Японии усилился в декабре
06.01 11:56
Инвесторов в Saudi Aramco застали врасплох
06.01 11:09
Рынок криптовалют-2020: пациент скорее жив или мертв?
06.01 10:46
Рост активности в сфере услуг Китая замедлился в декабре
06.01 10:42
Лучшие рождественские фестивали России 2020 года
06.01 10:33
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
06.01 10:23
Трамп пригрозил Ираку небывалыми санкциями
06.01 09:31
Иран отказался от ограничений на обогащение урана в рамках ядерной сделки
06.01 08:45
Самые интересные постройки советской архитектуры в России
06.01 08:23
Топ-5 лучших городов для специалистов в сфере IT
06.01 07:30
Медвежья услуга больших резервов
05.01 19:40
10 идей, которые определят 2020-е годы
04.01 21:23
04.01 17:13
2019 год - удачный год для золота: продлится ли тренд?
04.01 17:02
10 регионов России, добившихся наиболее значимых социально-экономических успехов в 2019 году
04.01 17:00
10 самых значимых законов, принятых в России в 2019 году
04.01 17:00
В чем опасность "прохладной войны" между США и Китаем?
04.01 16:34
В 2020 году на рынке сохранится избыток нефти
04.01 16:03
Парламент на востоке Ливии отказался одобрить соглашение Триполи с Турцией о военной помощи
04.01 15:19
Россия заплатит в бюджет WADA почти $1 млн, чтобы агентство продолжило гнобить российских спортсменов
04.01 14:34
Новый рекорд: годовая инфляция в Германии выросла в декабре 2019 года до 1,5%
04.01 14:13
Индекс деловой активности в производственном секторе США падает пятый месяц подряд
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Uber купила ближневосточную Careem Networks за $3,1 млрд
04.01 13:10
Белоруссия предложила осуществить в свой адрес разовую поставку нефти от независимых поставщиков
04.01 12:55
В январе рубль удержится на уровне 60-63 за доллар
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Греция, Кипр и Израиль договорились построить Восточно-Средиземноморский газопровод
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Самые слабые валюты в 2019 году
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Военный конфликт США с Ираном – предвыборный гамбит Трампа
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Власти Ирака заявили о нарушении условий пребывания военных США на территории страны
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Американцам рекомендовали покинуть Ирак
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Фондовый рынок РФ обновил максимумы в начале 2020 года
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Tesla снизила стартовую цену на китайскую Model 3
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Добыча нефти в России превысила исторический максимум СССР
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Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани
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В Белоруссии сообщили о прекращении поставок нефти из России
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Ожидания и реальность: какие прогнозы российских ведомств сбылись в 2019 году?
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Рубрики: Технологии и IT
Будущие электрокары Tesla намерена проектировать в Китае
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Каракас будет продавать нефть и золото за национальную криптовалюту
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Топ-7 самых громких кибератак и утечек 2019 года
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Бразилия оштрафовала Facebook за утечку данных пользователей
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Индия разрешила Huawei участвовать в испытаниях 5G
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Власти Пекина призвали отказаться от торговли криптовалютами
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