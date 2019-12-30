ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Обстрел баз США: нефть и золото дорожают

      13:28Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". В первые минуты торгов на рынках Европы наблюдалась легкая паника: фондовые индексы снижались примерно на 1%, а цены на нефть выросли в пределах 5%. Но через 1,5-2 часа изменение котировок сократилось до 0,4-0,6%.

      Фото: ТАСС.

      Обострение отношений между Ираном и США отразилось в настроениях инвесторов ранее - после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по указанию президента США.

      После ответного обстрела 8 января индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 в первые минуты торгов упал на 1%, но к 13:00 мск снижался уже только на 0,25%.

      В первые минуты после ночного обстрела базы США в Ираке цена контрактов на нефть европейского эталона Brent выросла на 5% с $68 и превысила $71 за баррель, но к обеду рост замедлился до 0,6% - $68,7 за баррель.

      Американский эталон WTI к 13:00 мск подорожал на 0,4% до $63 за баррель. Дорожало и золото.

      Российский рынок умеренно растет - индекс Мосбиржи на 0,6%, РТС - на 0,4%.

      Рубль стабилен - доллар подорожал на 11 копеек до 61,92 руб., а евро подешевело на 20 копеек до 68,95 руб.

      После 17:00 мск станет известна реакция американских рынков, когда президент США выступит с обращением к нации.

      Об обстреле было объявлено рано утром. Как сообщали "Вести.Экономика", Иран ночью выпустил более 10-ти баллистических ракет по военной базе США в Ираке. Пентагон подтвердил факт обстрела, в Иране назвали обстрел мерой самообороны.

      Государственное ТВ Ирана показало кадры пусков и сообщило, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) нацелен на авиабазу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

      Reuters сообщило о 80 погибших, но по предварительным данным, американский контингент был предупрежден и поэтому не пострадал. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет погибших военных США. В Белом доме готовят обращение Трампа к нации.

      Атака последовала за "убийством США высшего иранского командующего по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Касема Сулеймани".

      "Десятки ракет были выпущены по стратегической авиабазе", отмечают иранские СМИ.

      В Минобороне США подтвердили, что Иран ночью выпустил более десятка ракет по базе ВВС аль-Асад в Ираке. Белый дом проинформирован об обстреле, сообщило CNN.

      О жертвах и разрушениях не сообщается, проводится оценка последствий.

      "Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, где размещен военный и коалиционный персонал США в Асаде и Эрбиле. Мы проводим предварительную оценку ущерба после обстрела", - заявил Джонатан Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью. Базы, по его словам, находятся в состоянии повышенной готовности "из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе".

      "Мы предпримем все необходимые меры для защиты и защиты персонала, партнеров и союзников США в регионе", - заявило Минобороны США.

      Рубрики: Акции, Товарные рынки

      Метки: фондовый рынок, цены на нефть, Лондонская биржа, Мосбиржа

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить