Обстрел баз США: нефть и золото дорожают

В первые минуты торгов на рынках Европы наблюдалась легкая паника: фондовые индексы снижались примерно на 1%, а цены на нефть выросли в пределах 5%. Но через 1,5-2 часа изменение котировок сократилось до 0,4-0,6%.

Фото: ТАСС.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика".Обострение отношений между Ираном и США отразилось в настроениях инвесторов ранее - после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по указанию президента США.После ответного обстрела 8 января индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 в первые минуты торгов упал на 1%, но к 13:00 мск снижался уже только на 0,25%.В первые минуты после ночного обстрела базы США в Ираке цена контрактов на нефть европейского эталона Brent выросла на 5% с $68 и превысила $71 за баррель, но к обеду рост замедлился до 0,6% - $68,7 за баррель.Американский эталон WTI к 13:00 мск подорожал на 0,4% до $63 за баррель. Дорожало и золото.Российский рынок умеренно растет - индекс Мосбиржи на 0,6%, РТС - на 0,4%.Рубль стабилен - доллар подорожал на 11 копеек до 61,92 руб., а евро подешевело на 20 копеек до 68,95 руб.После 17:00 мск станет известна реакция американских рынков, когда президент США выступит с обращением к нации.Об обстреле было объявлено рано утром. Как сообщали "Вести.Экономика", Иран ночью выпустил более 10-ти баллистических ракет по военной базе США в Ираке. Пентагон подтвердил факт обстрела, в Иране назвали обстрел мерой самообороны.Государственное ТВ Ирана показало кадры пусков и сообщило, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) нацелен на авиабазу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.Reuters сообщило о 80 погибших, но по предварительным данным, американский контингент был предупрежден и поэтому не пострадал. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет погибших военных США. В Белом доме готовят обращение Трампа к нации.Атака последовала за "убийством США высшего иранского командующего по борьбе с терроризмом генерал-лейтенанта Касема Сулеймани"."Десятки ракет были выпущены по стратегической авиабазе", отмечают иранские СМИ.В Минобороне США подтвердили, что Иран ночью выпустил более десятка ракет по базе ВВС аль-Асад в Ираке. Белый дом проинформирован об обстреле, сообщило CNN.О жертвах и разрушениях не сообщается, проводится оценка последствий."Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, где размещен военный и коалиционный персонал США в Асаде и Эрбиле. Мы проводим предварительную оценку ущерба после обстрела", - заявил Джонатан Хоффман, помощник министра обороны по связям с общественностью. Базы, по его словам, находятся в состоянии повышенной готовности "из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать наши силы и интересы в регионе"."Мы предпримем все необходимые меры для защиты и защиты персонала, партнеров и союзников США в регионе", - заявило Минобороны США.