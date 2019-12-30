Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала после обстрела баз США

Танкерные компании повысили стоимость перевозки нефти из стран Персидского залива после иранских ракетных ударов по базам США в Ираке, сообщило агентство Bloomberg.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика".На некоторых очень загруженных направлениях цены взлетели на 14%, например, для доставки нефти в Китай.Как ожидается, страховые компании повысят стоимость страховки для танкерных компаний, работающих в этом регионе.В итоге стоимость танкерных перевозок может вновь обновить рекорд.В октябре 2019 г., как сообщали "Вести.Экономика", тарифы на перевозку нефти резко возросли на фоне нехватки танкеров - до максимума за 11 лет.Стоимость суточного фрахта судов класса VLCC (супертанкеры для перевозки нефти через океан) выросла до максимального уровня за 11 лет на фоне дефицита танкеров после включения крупнейшей судоходной компании Китая China COSCO Shipping Co в санкционный список США, по данным The Wall Street Journal.Средняя стоимость фрахта супертанкеров превысила $94 тыс. в сутки, тогда как 25 сентября, до введения санкций, показатель составлял $18,2 тыс. в сутки.Санкции, вызванные подозрениями в нарушении запрета на перевозку иранской нефти, затронули дочернюю компанию COSCO, Cosco Shipping Energy Transport, одного из крупнейших владельцев нефтетанкеров в мире: ее флот насчитывает более 40 судов."Рынок просто сошел с ума от таких внезапных событий, как санкции против COSCO, - сказал глава отдела исследований и оценки греческой компании Allied Shipbroking Джордж Лазаридис. - Перед тем как лопнуть, этот "пузырь" может вырасти еще сильнее из-за геополитических рисков".