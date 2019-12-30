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      Индекс Мосбиржи впервые превысил 3100 пунктов

      14:35Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, вновь обновил рекорд - 8 января к 14:00 мск индекс впервые в своей истории превысил 3100 пунктов.

      EPA-EFE MAXIM SHIPENKOV

      Индекс Мосбиржи, неоднократно обновляющий рекорды с октября 2019 г., в первые дни нового года продолжил свое ралли - к 14:00 мск 8 января индекс вырос на 0,8% до 3103,66 пунктов, согласно данным биржи. Стоимость рынка превысила 12 трлн руб., достигнув отметки 12 007 877 704 395 руб.

      Индекс РТС к вырос на 0,7% до 1578,67 пункта - уровня начала января 2012 г.

      При этом курс рубля к доллару стабилен - на уровне 61,8 руб.

      В это же время на рынках в Европе и США инвесторы осторожны из-за обострение отношений США и Ирана.

      В целом индекс Мосбиржи с начала нового года за три торговых сессии 3, 6, 8 января 2020 г. вырос на 1,8%.

      К 14:00 мск в лидерах роста рублевой стоимости акций:

      1. "Интер РАО" ао (+4,27%)

      2. "НОВОТЭК" ао (+3,62%)

      3. "ЛУКОЙЛ" (+2%)

      4. "Сбербанк" п (+1,66%)

      5 "ВТБ" ао (+1,47%).

      Лидеры снижения:

      1. "НЛМК" ао (-2,59%)

      2. X5 Retail Group гдр (-0,9%)

      3. "ЛСР" ао (-0,9%)

      4. Polymetal (-0,88%)

      5. ФСК "ЕЭС" ао (-0,48%).

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: фондовый рынок, исторический рекорд, индекс Мосбиржи

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