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      Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

      15:00Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность туризма для граждан России на Ближнем Востоке.

      Председатель правительства поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян с учетом различных сценариев развития ситуации в этом регионе.

      "Председатель правительства поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий. Дмитрий Медведев также поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан России с учётом различных сценариев развития ситуации", - сообщается на сайте правительства РФ.

      Как сообщали "Вести. Экономика", 8 января на Ближнем Востоке резко ухудшилась ситуация - Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, а в Иране разбился по неизвестной причине гражданский лайнер Украины.

      Лайнер Boeing-737 Международных авалиний Украины разбился рано утром вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду утром: выживших нет. Авиакомпании начали приостанавливать полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

      "Сегодня, 8 января 2020 г., самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.

      На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших есть граждане Швеции и Франции. Россиян среди них нет.

      Представители авиакомпании заявили, что самолет Boeing производства 2016 г. был в прекрасном состоянии, и использовался одним владельцем - самолет был поставлен для МАУ сразу из завода концерна. Последнее техническое обслуживание проведено по плану 6 января 2020 г.

      По их мнению, ошибка пилотов маловероятна.

      Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов: "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".

      Крупнейшая французская авиакомпания Air France, а также немецкий лидер перевозок Lufthansa вслед за Украиной приостановила все перелеты в воздушных пространствах Ирана и Ирака. О приостановке полетов сообщают и другие авиакомпании.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: Ближний Восток, туризм, Дмитрий Медведев, авиаперевозки

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