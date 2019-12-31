ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Panasonic представила VR-очки с поддержкой HDR

      14:10Распечатать

      Москва, 8 января - "Вести.Экономика"На выставке CES 2020 компания Panasonic представила компактные очки виртуальной реальности. В них установлены OLED-микродисплеи с поддержкой HDR, которые совместно разработали команды Panasonic и Kopin.

      Корпорация Panasonic представила на выставке CES 2020 первые в мире очки виртуальной реальности с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости с разрешением UHD и технологией расширенного динамического диапазона (UHD HDR). Как утверждается, использовать устройство так же просто и удобно, как обычные солнцезащитные очки.

      Очки созданы в сотрудничестве с компанией Kopin, специализирующейся на микродисплеях. Также в устройстве применены аудио и визуальные технологии Panasonic, в т. ч., для обработки сигнала, использовавшиеся в производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, и оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.

      В очках используются микропанели OLED. Они позволили получить естественную и ровную картинку без «эффекта решетки», когда линии между пикселями заметны пользователю. Они значительно меньше обычных панелей и позволяют создавать сравнительно небольшие устройства. Но такие дисплеи как правило имеют гораздо более высокую себестоимость, а их размер затрудняет увеличение изображения при помощи линз на большое поле зрения.

      Благодаря динамическому излучателю Technics новинка обеспечивает звук высокого качества и широкий диапазон воспроизводимых частот — от сверхнизких до высоких.

      Что касается дизайна модели, то он несколько отличается от громоздких классических VR-очков. Оправа имеет лёгкое и компактное исполнение без дополнительных креплений, за счёт чего очки просты и удобны в использовании. Впрочем, нет информации о том, как они сопрягаются с компьютером или иным устройством для получения контента.

      Корпорация Panasonic планирует и дальше продолжать разработки в области VR, которые будут востребованы в связи с предстоящим широким распространением коммерческих 5G-сервисов.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: виртуальная реальность, VR

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить