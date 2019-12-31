Panasonic представила VR-очки с поддержкой HDR

На выставке CES 2020 компания Panasonic представила компактные очки виртуальной реальности. В них установлены OLED-микродисплеи с поддержкой HDR, которые совместно разработали команды Panasonic и Kopin.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика"Корпорация Panasonic представила на выставке CES 2020 первые в мире очки виртуальной реальности с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости с разрешением UHD и технологией расширенного динамического диапазона (UHD HDR). Как утверждается, использовать устройство так же просто и удобно, как обычные солнцезащитные очки.Очки созданы в сотрудничестве с компанией Kopin, специализирующейся на микродисплеях. Также в устройстве применены аудио и визуальные технологии Panasonic, в т. ч., для обработки сигнала, использовавшиеся в производстве видеотехники (ТВ и Blu-ray), аудиопродуктов Technics, и оптические технологии, используемые в цифровых фотокамерах LUMIX.В очках используются микропанели OLED. Они позволили получить естественную и ровную картинку без «эффекта решетки», когда линии между пикселями заметны пользователю. Они значительно меньше обычных панелей и позволяют создавать сравнительно небольшие устройства. Но такие дисплеи как правило имеют гораздо более высокую себестоимость, а их размер затрудняет увеличение изображения при помощи линз на большое поле зрения.Благодаря динамическому излучателю Technics новинка обеспечивает звук высокого качества и широкий диапазон воспроизводимых частот — от сверхнизких до высоких.Что касается дизайна модели, то он несколько отличается от громоздких классических VR-очков. Оправа имеет лёгкое и компактное исполнение без дополнительных креплений, за счёт чего очки просты и удобны в использовании. Впрочем, нет информации о том, как они сопрягаются с компьютером или иным устройством для получения контента.Корпорация Panasonic планирует и дальше продолжать разработки в области VR, которые будут востребованы в связи с предстоящим широким распространением коммерческих 5G-сервисов.