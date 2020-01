Ирак предупредил об угрозе опустошительной войны для всех

Ракетные удары по военным и коалиционным силам США в Ираке угрожают разрушительной тотальной войной в стране, регионе и мире, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.