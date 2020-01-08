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      Ирак предупредил об угрозе опустошительной войны для всех

      15:54Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Ракетные удары по военным и коалиционным силам США в Ираке угрожают разрушительной тотальной войной в стране, регионе и мире, заявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди.

      Война между Ираном и Ираком в 1980-1988 гг.

      Ирак перед ракетным обстрелом получил устное предупреждение из Ирана о неминуемой атаке в ответ на убийство силами США иранского генерала Кассема Сулеймани, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой премьер-министра.

      Предположительно США использовали одну из баз в Ираке для ракетного удара беспилотника по кортежу генерала. Президент США заявил, что лично распорядился об уничтожении Сулеймани. Поэтому и ответный удар нанесен по американской базе в Ираке.

      Предупреждение прозвучало до начала атаки Ирана на американские военные и коалиционные силы на иракских базах. Иран предупредил, что удар будет ограничен районами, в которых размещались американские военные, без указания точного местоположения, говорится в заявлении премьер-министр Ирака.

      Когда ракеты попали в базы, Ирак получил звонок из США, в котором говорилось, что баллистические ракеты попали в авиабазу Айн-Асад в Аль-Анбаре и другие базы в Эрбиле. Абдул Махди сказал, что он предупредил иракские силы о скорой атаке, как только получил известие от Ирана, сообщило агентство Al Arabiya.

      В заявлении не сообщается о жертвах со стороны иракских и коалиционных сил.

      Абдул Махди следит за развитием событий и поддерживает контакты со всеми соответствующими сторонами в регионе и во всем мире, пытаясь помочь деэскалации ситуации.

      В заявлении добавлено, что Ирак не приемлет любое нападение на свой суверенитет и свою землю.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь на 8 января Иран выпустил более 10-ти баллистических ракет по военной базе США в Ираке. Пентагон подтвердил факт обстрела, в Иране назвали обстрел мерой самообороны. По последним данным CNN, уничтожено несколько самолетов США. Пока нет официальных данных о погибших.

      Государственное ТВ Ирана показало кадры пусков и сообщило, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) нацелен на авиабазу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. По последним данным CNN, уничтожено несколько самолетов США.

      Reuters сообщило о 80 погибших, но по предварительным данным, американский контингент был предупрежден и поэтому не пострадал. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет погибших военных США. В Белом доме готовят обращение Трампа к нации.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, война, Ирак, военный конфликт, ракетный удар

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