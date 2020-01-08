Ирак предупредил об угрозе опустошительной войны для всех

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All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020
Рубрики: Ближний Восток
Метки: Иран, война, Ирак, военный конфликт, ракетный удар
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