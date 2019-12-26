Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток"

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли вентиль "Турецкого потока" - газ из России через Черное море начал поступать для потребителей Турции и Европы.

Газопровод "Турецкий поток".

В Стамбул Владимир Путин прилетел заранее из Сирии. Он обсудил с Реджепом Эрдоганом ближневосточную ситуацию.

Газопровод "Турецкий поток"

История вопроса 1 декабря 2014 года "Газпром" и Botas Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через Черное море в направлении Турции. В сентябре 2016 года «Газпром» получил первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию «Турецкого потока». 10 октября 2016 года подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту «Турецкий поток». В декабре 2016 года подписан контракт между South Stream Transport B.V. и Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки.



В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток».



7 мая 2017 года в Черном море началось строительство газопровода «Турецкий поток». Работа стартовала у российского побережья.



19 ноября 2018 года закончена укладка морского участка газопровода, через год - сухопутного. В ноябре 2019 г. обе нитки газопровода "Турецкий поток" были заполнены газом. 1 декабря 2014 года "Газпром" и Botas Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через Черное море в направлении Турции. В сентябре 2016 года «Газпром» получил первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию «Турецкого потока». 10 октября 2016 года подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики по проекту «Турецкий поток». В декабре 2016 года подписан контракт между South Stream Transport B.V. и Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки.В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток».7 мая 2017 года в Черном море началось строительство газопровода «Турецкий поток». Работа стартовала у российского побережья.19 ноября 2018 года закончена укладка морского участка газопровода, через год - сухопутного. В ноябре 2019 г. обе нитки газопровода "Турецкий поток" были заполнены газом.

Москва, 8 января - "Вести.Экономика".8 января состоялась официальное открытие газпопровода, а тестовая прокачка началась неделей ранее. Трубопровод строился около 5 лет.Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 млрд евро.Президент России прибыл в Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Перед пуском трубопровода состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.На церемонию запуска газопровода с лидерами России и Турции прибыли также президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов."Газпром" в 2019 г. поставил в Турцию 24 млрд кубометров газа, заявил президент РФ в ходе церемонии открытия газопровода, прямую трансляцию которой вел ТК "Россия 24". В Турцию газ из России поступал до 2020 г. по другому газопроводу - "Голубой поток" - также через Черное море."Мы надеемся, что Турция и Россия будут идти по одному пути, как два добрых попутчика", - заявил Эрдоган.Болгария начала получать газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" с 1 января. Раньше газ поступал в Болгарию через Румынию из европейской сети, сообщали "Вести. Экономика"."Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год."Турецкий поток" значительно повысит надежность газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.Турция — один из крупнейших потребителей российского газа. В настоящее время его поставки в республику осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу.Морской газопровод "Турецкий поток" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 930 км. Далее укладывается сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами - газ хотят получать Венгрия, Словакия, Сербия, уже получает Болгария.