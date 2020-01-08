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      Цены на нефть рухнули после обращения Трампа к нации

      20:27Распечатать
      Москва, 8 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп впервые после ночных обстрелов баз США 8 января выступил с телеобращением к нации: он пренебрежительно отозвался об атаке и заявил, что Иран отступает.

      Фото: ЕРА

      Трамп заявил о мизерном ущербе - жертв нет после ракетного обстрела баз. Ранее сообщалось о 80 погибших и уничотжение нескольких военных самолетов.

      Трамп отметил, что нет жертв среди военных США или Ирака, есть лишь небольшой материальный ущерб. Трамп не стал уточнять, какая техника уничтожена.

      В целом выступление было вполне спокойным и лишено конкретики: Трамп лишь говорил о неуязвимости и мощи США, энергетической независимости, и неутомимой борьбе с терроризмом. Он еще раз напомнил о готовности немедленно нанести удар по Ирану. Ранее он говорил о 52 намеченных целях в Иране.

      Трамп подчеркнул, что пока он у власти - "у Ирана никогда не будет ядерного оружия". Он пригрозил новыми санкциями против Ирана.

      Индекс Dow Jones Industrial во время выступления Трампа сохранил рост на 0,7%. А цены на нефть в Лондоне и Нью-Йорке перешли к падению на 4-5% после утреннего и дневного роста.

      Если ранее цена Brent подскочила на 5% до $71,13 в первые часы после ракетного обстрела, то сейчас бочка европейского эталона стоит $65,75. Примерно такая же динамика цен наблюдается и на бирже в Нью-Йорке, но падение цен быстрее - американский эталон WTI после скачка на 4% подешевел на 5% до $59,80 за баррель во время выступления Трампа.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 8 января в первые минуты торгов на рынках Европы наблюдалась легкая паника: фондовые индексы снижались примерно на 1%, а цены на нефть выросли в пределах 5%. Но через 1,5-2 часа изменение котировок сократилось до 0,4-0,6%. После обстрела баз США в Ираке 8 января индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 в первые минуты торгов упал на 1%, но к 13:00 мск снижался уже только на 0,25%. Исключением были лишь растущий российский рынок.

      В первые минуты после ночного обстрела базы США в Ираке цена контрактов на нефть европейского эталона Brent выросла на 5% с $68 и превысила $71 за баррель, но к обеду рост замедлился до 0,6% - $68,7 за баррель. Американский эталон WTI к 13:00 мск также растерял рост и дорожал уже только на 0,4% до $63 за баррель после скачка до $65,38. Умеренно дорожало золото.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, обращение к нации

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