Надувание "пузыря": чем грозят действия ФРС и других ЦБ?

ФРС и другие крупнейшие ЦБ мира заливают финансовую систему свежими деньгами, не давая рынкам даже шанса на снижение. Как долго продлится надувание "пузыря" и к каким последствиям это приведет?

Zerohedge

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".В последние пару месяцев фондовые рынки США и остального мира уверенно растут, игнорируя любые негативные новости и абсолютно оторвавшись от адекватных оценок финансовых показателей компаний.Для анализа динамики рынка экспертам теперь нужен, по сути, всего один график - график еженедельного изменения баланса ФРС. К слову, он растет в течение 11 из 12 последних недель.Как видно на графике, индекс широкого рынка S&P 500 рос каждый раз, когда баланс расширялся, и снизился только в ту неделю, когда баланс ФРС снизился.Это фактически является подтверждением того факта, что рост рынка является прямым следствием действий американского регулятора по накачке системы ликвидностью.У этой теории, правда, есть и критики, которые считают иначе, но в банке Morgan Stanley, например, утверждают, что именно действия ЦБ являются причиной роста стоимости рисковых активов.Стратег банка Майкл Уилсон пишет, что IV квартал 2019 г. был зеркальным отражением IV квартала 2018 г. Почти все акции и сектора участвовали в сильном ралли, подогреваемом центральным банком.Он также отмечает, что беспрецедентный рост ликвидности может привести к более масштабному росту индексов, а S&P 500 к концу года окажется гораздо выше целевого значения Morgan Stanley и даже может достигнуть отметки 3500 пунктов.Безусловно, имея такую поддержку ЦБ, довольно легко давать оптимистичные прогнозы, однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание.Проблема в том, что мы не знаем, как долго продлится этот всплеск ликвидности.Пока же общий баланс ФРС, Банк Японии и ЕЦБ растет примерно на $100 млрд в месяц, и это не считая операции РЕПО ФРС, которые варьируются от $75 млрд до $490 млрд.И хотя операции РЕПО уже не будут проводиться, это не означает, что денег в системе станет меньше. К тому же Народный банк Китая на прошлой неделе решил снизить норму резервных требований на 50 пунктов, что высвобождает резервы на сумму порядка $115 млрд.В Morgan Stanley также отмечают, что Федрезерв объявлял о запуске своих программ как раз в те моменты, когда фондовый рынок терял почву под ногами.Судя по всему, пока никаких проблем у рынков не возникнет. Однако ближе ко второй половине года могут начаться проблемы. Центральные банки, скорее всего, будут ограничивать рост своих балансов, волатильность начнет приходить в норму, и тогда участники рынка начнут приводить стоимость акций к справедливой стоимости.А фундаментальные факторы для акций по-прежнему не слишком позитивны: прибыли компаний не растут, даже снижаются.Иными словами, сейчас мы наблюдаем искусственный рост рынков, проще говоря, центробанки надувают очередной "пузырь".Напомним также, что в этом году в США пройдут президентские выборы - фактор, который будет оказывать серьезное влияние на настроения трейдеров. Очередной раз стоит отметить, что не раз в истории страны президент не переизбирался на второй срок, если фондовые рынки падали в год выборов.С этой точки зрения Дональду Трампу пока не о чем беспокоиться. Действия ФРС приводят к тому, что даже эскалация на Ближнем Востоке не смогла привести к существенной коррекции. Буквально через несколько дней после убийства иранского генерала американские индексы снова возвращаются к историческим максимумам.Проблема заключается в том, что уже сейчас, когда в этом нет острой необходимости, центробанки используют едва ли не весь свой арсенал. Даже ФРС, которая в этом плане еще имеет пространство для маневра, и та пошла на запуск избыточных стимулов.Высока вероятность, что при наступлении действительно серьезных проблем у регуляторов просто не будет инструментов для стабилизации ситуации. К слову, проблемы на рынке РЕПО США - это один из тревожных звонков.