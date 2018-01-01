5 главных факторов для рынка нефти в 2020 году

Начало нового года и нового десятилетия - и рынок нефти как никогда непредсказуем. Какие факторы будут влиять на цены и какие изменения ждут глобальный рынок энергоносителей?

1. Долги компаний сланцевого сектора.

2. Год электромобилей.

3. Изменение климата.

4. Избыток предложения

5. Геополитические риски

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Есть масса вопросов: будет ли ОПЕК+ сокращать или наращивать добычу, что будет со сланцевой добычей в Штатах, когда электромобили вытеснят машины с двигателем внутреннего сгорания и так далее. Ниже приведем список ключевых историй года, за которыми стоит внимательно следить, чтобы понять перспективы нефтяного рынка.Для сланцевого сектора США, который последние несколько лет бурно развивался за счет дешевых заемных средств, настал час расплаты. По долгам, которые были взяты годами ранее, сейчас нужно платить, а денег на это нет. С 2015 г. около 200 компаний сектора объявили о банкротстве.В 2020 г. сланцевикам нужно выплатить кредиторам $41 млрд, а это фактически гарантирует новую волну дефолтов.Компании активно ищут деньги, чтобы расплатиться по долгам, но источников финансирования почти нет. Возможно, мы увидим ряд поглощений и слияний, но далеко не факт, что кому-то понадобятся компании, которые не генерируют достаточного денежного потока.Многие аналитики предсказывают, что этот год станет годом электроавтомобилей, что на рынке появятся десятки новых моделей. В Европе ожидают, что количество доступных моделей электромобилей вырастет со 100 до 175.Впрочем, сама автомобильная отрасль находится в кризисе: в прошлом году продажи рухнули во всем мире.Правда, электромобили могут показать рост производства и продаж и начать захватывать часть рынка, пусть даже он и находится в упадке.2020 г. начался с неконтролируемых лесных пожаров в Австралии. 2019 г. был одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а 2010-е гг. были самым теплым за всю историю. По мере повышения температуры и увеличения количества стихийных бедствий нефтегазовая отрасль будет испытывать дополнительное давление.Как отмечает агентство Bloomberg, изменение климата стало предметом беспокойства для ряда публичных компаний. В последние два месяца Европейский инвестиционный банк прекращает финансирование добычи нефти, газа и угля, а Goldman Sachs сокращает финансирование угля и арктической нефти. Возможно, в ближайшем будущем мы услышим немало подобных заявлений и от других финансовых институтов.Некоторые рынки испытывают переизбыток предложения угля, газа (СПГ) и нефти. И хотя ОПЕК+ все еще оказывает существенное влияние на цены и рынок в целом, справиться с ростом избытка природного газа в США этим странам будет сложно.Мировой рынок СПГ также переполнен, цены JKM достигли многолетних минимумов в течение прошлого года. Некоторые аналитики даже повысили перспективу отмены поставок, поскольку спотовые цены продолжают падать.Возобновляемые источники энергии продолжают развиваться. В 2019 г. на их долю приходилось большинство новых мощностей в США. Ожидается, что в 2020 г. емкости для хранения энергии удвоятся. В прошлом году было объявлено о некоторых амбициозных стратегиях на уровне штатов, нацеленных на полный переход на возобновляемую энергию.Безусловно, рынок нефти сложно представить без геополитических рисков, и в этом году они никуда не денутся. Уже в первые дни года мы стали свидетелями резких ценовых колебаний, вызванных эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.Помимо противостояния США и Ирана на рынок будет оказывать влияние гражданская война в Ливии, а также санкции и беспорядки в Венесуэле.Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке может иметь гораздо больше масштабы, чем кажется на первый взгляд.