ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ФРС нашла способ монетизации госдолга США

      08:34Распечатать

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Федеральная резервная система нашла способ обхода ограничений и начала напрямую монетизировать госдолг США, выкупая бумаги, которые были выпущены буквально несколько дней назад.

      Изучая действия Федеральной резервной недели в последние пару недель, эксперты выяснили, что ФРБ Нью-Йорка активно покупает векселя, которые были выпущены Казначейством США всего несколькими днями ранее, то есть по сути монетизирует госдолг.

      Напомним, что ФРС запрещено напрямую приобретать казначейские обязательства на аукционах, поскольку это считается прямым финансированием дефицита США, но регулятор нашел выход. Он просто берет паузу в несколько дней и покупают те же самые бумаги, но у первичных дилеров.

      Zerohedge

      Итак, Федреезрв вместе с первичными дилерами, похоже, разработал схему прямой монетизации госдолга. На аукционе дилеры выкупают максимальный объем какого-то выпуска, а через несколько дней продают эти бумаги Феду, причем с наценкой, получая за это неплохие деньги.

      Всего за три рабочих дня регулятор провернул подобные операции на 6 миллиардов долларов.

      Дилерами в теории являются фактически инертные финансовые организации, которые могут претендовать на долговые обязательства, для которых нет спроса со стороны покупателей. Они выкупают такие бумаги, а затем перепродают их на вторичном рынке.

      По идее, это не является монетизацией госдолга, однако теперь данная схема несколько трансформировалась. Как уже было сказано выше, дилеры просто держат векселя несколько дней, а затем в ходе операций POMO продают их Феду.

      Zerohedge

      Глава ФРС Джером Пауэлл вряд ли сможет честно сказать Конгрессу, что он не монетизирует госдолг, ведь именно этим и занимается Федрезерв в настоящее время.

      Конечно, действия мировых регуляторов и Федеральной резервной системы в том числе в последнее время вызывают массу вопросов. Они всеми силами стараются надувать пузыри везде, где это только возможно.

      Пауэлл в прошлом году трижды снизил ставку, хотя после первого снижения заявлял, что это всего лишь корректировка траектории в рамках цикла.

      Но это не помешало ему уже осенью запустить программу скупки активов, которую он не называет QE, хотя на самом деле эта программа по сути и есть количественное смягчение.

      Но теперь монетарные власти США пошли еще дальше.

      С другой стороны, Федрезерв утверждал, что данная программа направлена на пополнение резервов банков, к тому же, она не бессрочна. Любопытно будет посмотреть, как поведет себя американский ЦБ после ее завершения, и заработает ли рынок репо, который в прошлом году просто перестал функционировать самостоятельно.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира

      Метки: США, ФРС, QE, рынки, трежерис, векселя, монетизация госдолга, pomo

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить