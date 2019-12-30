ФРС нашла способ монетизации госдолга США

Федеральная резервная система нашла способ обхода ограничений и начала напрямую монетизировать госдолг США, выкупая бумаги, которые были выпущены буквально несколько дней назад.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 9 января - "Вести.Экономика"Изучая действия Федеральной резервной недели в последние пару недель, эксперты выяснили, что ФРБ Нью-Йорка активно покупает векселя, которые были выпущены Казначейством США всего несколькими днями ранее, то есть по сути монетизирует госдолг.Напомним, что ФРС запрещено напрямую приобретать казначейские обязательства на аукционах, поскольку это считается прямым финансированием дефицита США, но регулятор нашел выход. Он просто берет паузу в несколько дней и покупают те же самые бумаги, но у первичных дилеров.Итак, Федреезрв вместе с первичными дилерами, похоже, разработал схему прямой монетизации госдолга. На аукционе дилеры выкупают максимальный объем какого-то выпуска, а через несколько дней продают эти бумаги Феду, причем с наценкой, получая за это неплохие деньги.Всего за три рабочих дня регулятор провернул подобные операции на 6 миллиардов долларов.Дилерами в теории являются фактически инертные финансовые организации, которые могут претендовать на долговые обязательства, для которых нет спроса со стороны покупателей. Они выкупают такие бумаги, а затем перепродают их на вторичном рынке.По идее, это не является монетизацией госдолга, однако теперь данная схема несколько трансформировалась. Как уже было сказано выше, дилеры просто держат векселя несколько дней, а затем в ходе операций POMO продают их Феду.Глава ФРС Джером Пауэлл вряд ли сможет честно сказать Конгрессу, что он не монетизирует госдолг, ведь именно этим и занимается Федрезерв в настоящее время.Конечно, действия мировых регуляторов и Федеральной резервной системы в том числе в последнее время вызывают массу вопросов. Они всеми силами стараются надувать пузыри везде, где это только возможно.Пауэлл в прошлом году трижды снизил ставку, хотя после первого снижения заявлял, что это всего лишь корректировка траектории в рамках цикла.Но это не помешало ему уже осенью запустить программу скупки активов, которую он не называет QE, хотя на самом деле эта программа по сути и есть количественное смягчение.Но теперь монетарные власти США пошли еще дальше.С другой стороны, Федрезерв утверждал, что данная программа направлена на пополнение резервов банков, к тому же, она не бессрочна. Любопытно будет посмотреть, как поведет себя американский ЦБ после ее завершения, и заработает ли рынок репо, который в прошлом году просто перестал функционировать самостоятельно.