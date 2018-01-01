ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      И не уговаривай: Xerox получила повторный отказ от HP

      04:49Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" 6 января корпорация сделала еще одно предложение о слиянии, подтвердив наличие необходимых средств. Но совет директоров HP это не убедило.

      Фото: sigonews.com

      “Мы повторяем, что основное внимание совет директоров HP уделяет обеспечению устойчивой выгоды для акционеров компании в долгосрочной перспективе. В вашем письме, датированном 6 января и посвященном финансированию, не затронут главный момент, который заключается в том, что предложение Xerox значительно ослабит позиции HP, и потому не подлежит обсуждению”, - цитирует CNN письмо генерального директора HP Энрике Лореса и председателя совета директоров компании Чипа Берга.

      Таким образом, как поясняет телеканал, руководство американской компании уведомило корпорацию об отказе совета директоров от повторного предложения о слиянии. Оно содержалось в письме Xerox, направленном HP 6 января. В нем подтверждалось наличие у копировального гиганта $33 млрд, которые тот готов выплатить в рамках слияния.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в ноябре прошлого года HP уже отклонила сделку с Xerox на $33,5 млрд. Совет директоров Hewlett-Packard смутил высокий уровень долговой нагрузки после потенциального объединения, а также также туманные перспективы конкурента, который сейчас явно переживает не лучшие времена. Так, за последний год выручка легендарного производителя копировальных аппаратов снизилась на 10%.

      По последним данным, рыночная капитализация HP составляет более $30 млрд, а Xerox - примерно $7,7 млрд.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, слияние, Hewlett-Packard, HP, отказ, Xerox

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить