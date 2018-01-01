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      "Я хочу иметь возможность защищаться", - Карлос Гон дал первое интервью после побега

      04:53Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Экс-глава Nissan объяснил причины бегства из Японии и прокомментировал обвинения, выдвинутые против него.

      Бывший глава Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии, где он находился под домашним арестом, впервые дал публичное интервью. Как он заявил на почти двухчасовой пресс-конференции, решение стать беглецом международного уровня объясняется желанием получить “справедливый судебный процесс” и избежать “несправедливости”. Именно для этого Гон перебрался в Ливан.

      Правда, каким именно образом, он не уточнил, сказав лишь, что в побеге был задействован американский военный чиновник, а из страны его вывозили в ящике для музыкального оборудования. Он также уточнил, что предположения о баснословной стоимости его побега необоснованны, отметив, что “большие деньги для этого не нужны”.

      Бегство ради справедливости

      Карлос Гон категорически отрицает выдвинутые против него обвинения. “Я хочу иметь возможность говорить, я хочу быть в состоянии защитить себя”, - ответил бизнесмен в бегах на вопрос CNBC, - “Мне нужна система правосудия, в которой обвинение и защита имеют одинаковые права, и она сбалансирована и позволяет правде восторжествовать. Я же находился в системе, где цель - не достижение правды, а победа. То есть, мое признание вины”.

      “Сегодня я другой человек”, - сообщил экс-глава автоконцерна, пояснив, что после прибытия в Ливан он буквально “возродился”, избавившись от части беспокойства и тревожных эмоций, особенно после того, как воссоединился с семьей.

      При этом Гон отметил, что никак не контактировал со своим бывшим коллегой Грегом Келли, который по-прежнему дожидается суда в Японии. Запрет на общение с Келли был одним из условий выхода Гона под залог.

      Свое содержание под арестом в Японии бизнесмен назвал “кошмаром”. По его словам, на него оказывалось всевозможное давление: это были и интенсивные допросы, длительностью до восьми часов в день, и отказ в доступе к адвокату, и угрозы семье с целью добиться признания.

      “Я покинул Японию, потому что хотел справедливости. Это единственный способ восстановить мою репутацию. Если я не получу это в Японии, я получу это где-нибудь еще”, - заявил Гон.

      Заговор Nissan?

      Гон настаивает на том, что выдвинутые против него обвинения были частью заговора руководителей Nissan с целью помешать известному руководителю продолжить интеграцию японского автопроизводителя с Renault. По мнению экс-главы концерна, “без сомнения” компания готова разрушить его репутацию, лишь бы сохранить “японскую принадлежность” автопроизводителя.

      Гон обвинил бывшего генерального директора Nissan Хирото Сайкаву, который ушел в отставку в сентябре, и бывшего старшего вице-президента автопроизводителя Хари Нада в том, что они участвовали в этом заговоре. Кроме того в нем, по словам бизнесмена участвовали Хитоси Кавагути, который ранее занимался вопросами взаимодействия Nissan с властями, официальный аудитор компании Хидетоши Имацу, и член правления Масакадзу Тойода.

      Рассуждая об упущенных возможностях, Карлос Гон выразил сожаление по поводу того, что в 2009 году отверг предложение администрации Обамы возглавить концерн GM. “Признаю, я совершил ошибку. Я должен был принять предложение, но на тот момент у меня были другие убеждения”, - отметил бизнесмен в бегах, добавив, что в Штатах ему предлагали удвоить вознаграждение в качестве топ-менеджера GM.

      Впрочем, Америка щедра не только на предложения, но и на взыскания. Как писали ранее “Вести. Экономика”, американская SEC успела поучаствовать и в японском скандале, оштрафовав Nissan и, в частности, Карлоса Гона, на $16 млн за сокрытие сведений о схеме денежной компенсации.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Япония, Renault-Nissan, скандал, арест, Карлос Гон, Ливан, бегство, угрозы

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