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      Чего ожидает ВБ от российской экономики в ближайшие годы?

      04:57Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" По мнению экспертов Всемирного банка, темпы развития российской экономики будут умеренными.

      Как следует из доклада Всемирного Банка, к 2021 году Россию ожидает умеренный экономический рост на уровне 1,8%. При этом эксперты ожидают сохранения стабильного уровня добычи нефти в стране.

      Что касается 2020 года, то экономисты ВБ прогнозируют рост на 1,6%. В 2019 году, как отмечается в докладе, наблюдалось замедление темпов до 1,2%. Причин этому несколько: это и экономические санкции, введенные против России, и замедление промышленной активности. Последнее стало в том числе результатом сокращения добычи нефти ОПЕК+, а также сбоев работы трубопроводов. Кроме того, аналитики отмечают снижение объемов продаж после повышения НДС на фоне сохранения низкого уровня потребительского доверия.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в декабре ВБ пересмотрел прогнозы по росту ВВП России в сторону улучшения. По мнению экспертов банка, оживлению экономики должны способствовать менее жесткая денежно-кредитная политика и увеличение расходов на национальные проекты.

      Экономический рост в масштабе Европы и Центральной Азии, по оценке экспертов, в 2019 году замедлился до 2%. В 2020 году они ожидают увеличения темпов регионального роста до 2,6% по мере восстановления активности в Турции и России. К 2021-2022 годам рост должен стабилизироваться на отметке 2,9%.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Европа, Россия, Турция, Центральная Азия, рост ВВП, нацпроекты, ОПЕК+, повышение НДС, Всемирный Банк

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