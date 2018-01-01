Катастрофа в Иране обрушила акции Boeing

В результате крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" погибли 177 человек.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ ZUMAPRESS.com

Москва, 9 января - "Вести.Экономика"Акции американского авиапроизводителя Boeing упали на 1,8% на фоне крушения Boeing 737 МАУ под Тегераном. Трагедия унесла жизни 177 человек - это крупнейшая катастрофа в истории украинской авиации.Модель 737 - предшественник печально известного Boeing 737 MAX, фигурировшего в двух авиакатастрофах, после которых его эксплуатация во всем мире была приостановлена.Как сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в службах безопасности - три американских, европейский и канадский, причиной катастрофы стала техническая неисправность лайнера. При этом канадский источник уточнил, что есть данные о перегреве одного из двигателей самолета.В аэропорту Тегерана также утверждают, что крушение связано с возгоранием двигателя. На Украине возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).