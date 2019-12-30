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      Бег на месте: ВБ снижает оценку роста мировой экономики

      05:22Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Эксперты организации понизили планку по сравнению с июньским прогнозом.

      Фото: piqsels.com

      Темпы роста мировой экономики в 2020-2022 годах будут ускоряться на 0,1% в год, полагают эксперты Всемирного банка. Как следует из доклада “Низкие темпы экономического роста, политические проблемы”, рост в 2019 году оценивается в 2,4%, в 2020 году он составит 2,5%, в 2021 году - 2,6%, а в 2022 - 2,7%. Таким образом, экономисты банка понизили планку, установленную в июне, когда они говорили о росте в 2,7% в 2020 году и 2,8% - в 2021.

      При этом экономисты ожидают, что рост в странах с развитой экономикой в ​​целом в 2020 году снизится до 1,4%. Согласно прогнозам ВБ, в США будет наблюдаться спад с 2,3% в 2019 г. до 1,8% “что отразит негативное влияние введенных ранее тарифов и повышенной неопределенности” , в зоне евро — с 1,1% до 1 “на фоне слабой промышленной активности”.

      В странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах экономический рост ускорится в этом году до 4,1%. При этом, как отмечают эксперты, отскок будет связан с улучшением показателей небольшой группы крупных экономик. Однако, согласно прогнозам, экономика около трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году замедлится из-за сокращения экспорта и инвестиций.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, Россию, по мнению экспертов, ожидает умеренный рост: 1,6% в 2020 году и 1,8% к 2021 году.

      В качестве основных рисков для темпов роста мировой экономики, экономисты ВБ указывают на новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах”.

      Авторы доклада акцентировали внимание на том, что восстановление темпов глобального экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире: рост производства на душу населения останется “гораздо ниже многолетних средних показателей”.

      Рубрики: Статистика

      Метки: США, Россия, ЕС, спад, Азия, промышленность, Всемирный банк, экономический рост, глобальная экономика, торговая напряженность

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