Бег на месте: ВБ снижает оценку роста мировой экономики

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Фото: piqsels.com
Рубрики: Статистика
Метки: США, Россия, ЕС, спад, Азия, промышленность, Всемирный банк, экономический рост, глобальная экономика, торговая напряженность
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