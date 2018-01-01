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      В Китае зафиксировано ускорение инфляции по итогам 2019 года

      05:58Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Главным образом рост цен связывают с подорожанием мясной продукции.

      Фото: edwardpye/ Pixabay

      Ключевой показатель уровня инфляции, индекс потребительских цен (CPI) Китая, в 2019 году ускорился на 0,8%. В годовом выражении он вырос до 2,9%. По данным Государственного статистического управления КНР, в декабре CPI остался на уровне ноября и составил 4,5%.

      В первую очередь разгон инфляции объясняется стремительным удорожанием мясной продукции: в годовом выражении рост цен на нее составил 66,4%. Если же говорить отдельно о свинине - ключевом элементе потребительской корзины китайцев, то она подорожала на 97%. Как писали ранее “Вести. Экономика”, такой рост связан с дефицитом продукции из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае. Из-за эпидемии, сократившей поголовье этих животных в стране почти наполовину, Китай увеличил импорт мяса на 150%.

      Рост цен на другие продукты питания в КНР был не таким стремительным, хотя и ощутимым: овощи подорожали на 10,8%, а фрукты на 8%.

      Подорожали также медицинские услуги (в годовом выражении на 4,4%). Цены на образование и отдых возросли, соответственно, на 2,1% и 1,8%.

      В 2018 году индекс CPI в КНР, по официальным данным, составил 2,1%: показатель оказался гораздо ниже прогноза в 3%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: инфляция, Китай, свинина, АЧС, CPI, рост цен

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