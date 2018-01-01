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      Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

      06:19Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика" Президент США не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры, но пообещал, что они будут действовать, пока Тегеран "не исправит свое поведение".

      “США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима”, - анонсировал Дональд Трамп новые ограничительные меры против Тегерана.

      Какого именно рода ограничения будут введены, Трамп не уточнил. Однако дал понять, как долго они будут действовать: “Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение”.

      Под неподобающим поведением Ирана Трамп имеет в виду захват Исламской республикой судов в международных водах, сбитые американские беспилотники. Кроме того, американский лидер продолжает обвинять Тегеран в нанесении удара по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.

      При этом о текущих событиях, развернувшихся после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани на территории аэропорта Багдада, Трамп умолчал. Накануне он выступил с обращением к нации, пренебрежительно отозвавшись об последовавшей за убийством Сулеймани атакой баз США и заявив, что “Иран отступает”.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Иран, санкции, Ирак, Дональд Трамп, авиаудар, Касем Сулеймани, убийство генерала

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