Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Президент США не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры, но пообещал, что они будут действовать, пока Тегеран "не исправит свое поведение".

Москва, 9 января - "Вести.Экономика"“США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима”, - анонсировал Дональд Трамп новые ограничительные меры против Тегерана.Какого именно рода ограничения будут введены, Трамп не уточнил. Однако дал понять, как долго они будут действовать: “Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение”.Под неподобающим поведением Ирана Трамп имеет в виду захват Исламской республикой судов в международных водах, сбитые американские беспилотники. Кроме того, американский лидер продолжает обвинять Тегеран в нанесении удара по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.При этом о текущих событиях, развернувшихся после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани на территории аэропорта Багдада, Трамп умолчал. Накануне он выступил с обращением к нации, пренебрежительно отозвавшись об последовавшей за убийством Сулеймани атакой баз США и заявив, что “Иран отступает”.