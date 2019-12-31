Индекс паспортов: топ-11 стран мира с самыми "привлекательными" паспортами

В итоговом за 2019 год индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия заняла 51-е место, потеряв сразу три позиции за последние три месяца.

1. Япония – 191 Третий год подряд Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур удерживает 2-е место с показателем 190 стран.

2. Сингапур – 190



Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

3. Германия – 189



Германия вместе с Южной Кореей занимает третью строчку – граждане страны могут въезжать без визы в 189 стран мира. Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене.Германия вместе с Южной Кореей занимает третью строчку – граждане страны могут въезжать без визы в 189 стран мира.

4. Южная Корея – 189



Составители рейтинга отмечают, что с 2018 года Индекс паспортов обновляется ежеквартально, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран. Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).Составители рейтинга отмечают, что с 2018 года Индекс паспортов обновляется ежеквартально, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран.

5. Испания – 187



Граждане Испании могут без визы въезжать в 187 стран мира. В современном мире значение визовых ограничений сложно переоценить. С помощью визовых ограничений страны получили возможность контролировать пересечение своих границ иностранными гражданами, отмечают составители рейтинга.Граждане Испании могут без визы въезжать в 187 стран мира.

6. Австрия – 185



Жители Австрии, так же, как и жители Португалии и Швейцарии, могут свободно въезжать в 185 стран мира. Сегодня несколько государств предлагают инвесторам получить гражданство за существенный вклад в экономику страны (например, такие европейские страны как Австрия, Мальта и Кипр).Жители Австрии, так же, как и жители Португалии и Швейцарии, могут свободно въезжать в 185 стран мира.

7. Португалия – 185



Требования для получения виз также отражают взаимоотношения между различными странами, и в целом свидетельствуют об отношениях и статусе страны в международном сообществе, говорится на сайте компании.



Португалия вместе с Австрией и Швейцарией занимает 7 место в рейтинге паспортов. В наше время практически все страны требуют от иностранных граждан, планирующих въезд на их территорию, оформить визу.Требования для получения виз также отражают взаимоотношения между различными странами, и в целом свидетельствуют об отношениях и статусе страны в международном сообществе, говорится на сайте компании.Португалия вместе с Австрией и Швейцарией занимает 7 место в рейтинге паспортов.

8. Швейцария – 185



В исследовании также отмечается, что страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе. Паспорт Швейцарии дает право на свободный въезд в 185 стран мира.В исследовании также отмечается, что страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе.

9. Великобритания – 184 Паспорт Великобритании, так же, как и паспорта Греции и США, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

10. Греция – 184 Паспорт Греции, так же, как и паспорта Великобритании и США, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

11. США – 184 Паспорт США, так же, как и паспорта Великобритании и Греции, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.Ниже мы расскажем о топ-11 паспортах мира.