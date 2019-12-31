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      Индекс паспортов: топ-11 стран мира с самыми "привлекательными" паспортами

      07:00Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В итоговом за 2019 год индексе паспортов мира от Henley & Partners Россия заняла 51-е место, потеряв сразу три позиции за последние три месяца.

      Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

      Ниже мы расскажем о топ-11 паспортах мира.

      1. Япония – 191

      Третий год подряд Япония удерживает первое место в Индексе паспортов. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление мира, что на одну страну больше, чем год назад. Сингапур удерживает 2-е место с показателем 190 стран.

      2. Сингапур – 190

      Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

      Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).

      3. Германия – 189

      Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене.

      Германия вместе с Южной Кореей занимает третью строчку – граждане страны могут въезжать без визы в 189 стран мира.

      4. Южная Корея – 189

      Южная Корея за год опустилась на одну строчку и теперь вместе с Германией занимает 3-е место (189 направлений).

      Составители рейтинга отмечают, что с 2018 года Индекс паспортов обновляется ежеквартально, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран.

      5. Испания – 187

      В современном мире значение визовых ограничений сложно переоценить. С помощью визовых ограничений страны получили возможность контролировать пересечение своих границ иностранными гражданами, отмечают составители рейтинга.

      Граждане Испании могут без визы въезжать в 187 стран мира.

      6. Австрия – 185

      Сегодня несколько государств предлагают инвесторам получить гражданство за существенный вклад в экономику страны (например, такие европейские страны как Австрия, Мальта и Кипр).

      Жители Австрии, так же, как и жители Португалии и Швейцарии, могут свободно въезжать в 185 стран мира.

      7. Португалия – 185

      В наше время практически все страны требуют от иностранных граждан, планирующих въезд на их территорию, оформить визу.

      Требования для получения виз также отражают взаимоотношения между различными странами, и в целом свидетельствуют об отношениях и статусе страны в международном сообществе, говорится на сайте компании.

      Португалия вместе с Австрией и Швейцарией занимает 7 место в рейтинге паспортов.

      8. Швейцария – 185

      Паспорт Швейцарии дает право на свободный въезд в 185 стран мира.

      В исследовании также отмечается, что страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе.

      9. Великобритания – 184

      Паспорт Великобритании, так же, как и паспорта Греции и США, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

      10. Греция – 184

      Паспорт Греции, так же, как и паспорта Великобритании и США, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

      11. США – 184

      Паспорт США, так же, как и паспорта Великобритании и Греции, дает право на свободный въезд в 184 страны мира.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, страны, безвизовый режим, паспорта

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