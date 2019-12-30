Снизить ожидания: S&P 500 переоценен как никогда

Соотношение цены и объема продаж значительно выше пика роста "пузыря" доткомов.

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Стратеги с Уолл-стрит предупреждают о том, что инвесторам стоит умерить свои ожидания по доходности акций США в 2020 г. Эксперты отмечают: бумаги крайне переоценены. Это становится очевидно, уже если изучить коэффициент P/E (соотношение цен и прибыли). По данным FactSet, индекс S&P 500 торгуется с 18,6-кратным увеличением потенциальной прибыли, что выше среднего коэффициента 16,7 за последние 5 лет и 14,9 - за последние 10 лет.Впрочем, другие, менее популярные, методы оценки фондового рынка рисуют еще более суровую картину, отмечает Крис Мэтьюз из MarketWhatch. Так, в Ned Davis Research указывают на то, что цена по отношению к продажам для S&P 500 находится на рекордно высоком уровне, "значительно превышая то, что было на пиках в 2000 или 2007 гг.".Другие показатели, такие как медианное отношение цены к прибыли, которые исключают искаженные эффекты очень прибыльных и очень убыточных компаний, показывают, что S&P 500 переоценен почти на 30% по сравнению с типовым значением, наблюдающимся с 1964 г."S&P 500 может завышать прибыль из-за выкупа и других финансовых инструментов получения прибыли", - отмечают в NDR, так как корпоративные выкупы сокращают количество акций в обращении, увеличивая прибыль на акцию, даже если общая прибыль не выросла. "Поэтому, глядя на соотношение рыночных оценок к общей прибыли, можно предположить, что коэффициент P/E примерно на 80% превышает долгосрочную норму", - отмечают эксперты.Правда, изучая оценки экспертов, не стоит забывать о еще одном важном факторе: влиянии процентных ставок. Как отметил старший портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон, крайне важно учитывать процентные ставки при оценке акций. Средняя дивидендная доходность по акциям S&P 500 находится на уровне 2%, по данным FactSet, что выше доходности 10-летних T-Notes, составляющей 1,87%. При этом, как отмечает эксперт, как правило, дивидендная доходность S&P 500 на 20% ниже доходности 10-летних ценных бумаг Казначейства США.