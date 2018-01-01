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      Китай позволяет юаню укрепляться в преддверии подписания торгового соглашения с США

      16:22Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Центральный банк Китая до сих пор в этом году воздерживался от интервенций и позволил рыночным силам поднять курс юаня в преддверии подписания торгового соглашения первой фазы с США. Об этом сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

      Сделка, как ожидается, будет включать пункт, запрещающий валютные манипуляции.

      Юань начал год с роста на 0,26% по отношению к доллару США, продемонстрировав второй лучший результат среди 11 наиболее торгуемых валют Азии, свидетельствуют данные Bloomberg.

      В среду частично конвертируемый юань торговался вблизи пятимесячного максимума на уровне 6,94 за доллар после ралли во вторник из-за рыночных сил спроса и предложения, а не из-за политического руководства со стороны властей.

      Спросу на юань способствует тот факт, что китайские экспортеры конвертируют поступления в долларах США в местную валюту в преддверии китайского Нового года, чтобы оплатить дополнительные расходы и произвести премиальные выплаты работникам в преддверии выходных, которые начнутся 24 января.

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      Содержание валютного раздела в сделке между США и Китаем, вероятно, будет иметь сходство с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), считают аналитики. Валютная секция USMCA требует от участников соглашения воздерживаться от девальвации валюты для получения торговых преимуществ, а также повышает прозрачность обмена информацией о государственных валютных операциях, таких как интервенции на валютном рынке.

      В августе Министерство финансов США назвало Китай страной, манипулирующей национальной валютой, после того как юань опустился ниже отметки 7 за доллар.

      Неясно, приведет ли заключение валютного пакта в рамках торговой сделки к отказу США от обозначения Китая как валютного манипулятора.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что вице-премьер Госсовета Лю Хэ во главе китайской делегации посетит Вашингтон 13-15 января для подписания торговой сделки первой фазы.

      Президент США Дональд Трамп заявил 31 декабря, что торговое соглашение первой фазы с Китаем будет подписано 15 января в Белом доме. Трамп также отметил, что позднее отправится в Пекин, чтобы начать переговоры по следующему этапу торговой сделки.

      Укрепление юаня с начала этого года, скорее всего, будет позитивно воспринято Вашингтоном. Однако Пекин, вероятно, не захочет, чтобы национальная валюта укрепилась настолько, чтобы это нанесло ущерб местным экспортерам, особенно с учетом сохранения американских пошлин на китайский импорт стоимостью $360 млрд.

      Рубрики: Валютный рынок, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, юань, торговая сделка, валютное соглашение

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