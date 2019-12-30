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      Цены на свинину в Китае в декабре подскочили на 97% из-за АЧС

      09:04Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Инфляция в Китае в прошлом месяце осталась на максимуме почти за восемь лет на фоне кризиса африканской чумы свиней, который привел к росту цен на свинину на 97% в годовом выражении, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Тем не менее рост цен на свинину был медленнее, чем скачок на 110,2% в ноябре.

      Индекс потребительских цен в Китае в прошлом месяце остался на ноябрьском уровне 4,5%, максимальном с января 2012 г., свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что инфляция ускорится до 4,7%.

      Между тем, цены производителей в декабре опустились на 0,5% в годовом выражении. Снижение зафиксировано шестой месяц подряд. В ноябре цены производителей упали на 1,4%.

      Такая динамика цен производителей свидетельствует об ослаблении промышленного спроса.

      Скачок потребительской инфляции в основном обусловлен резким ростом цен на свинину и другие виды мяса.

      Цены на продукты питания в декабре выросли на 17,4% в годовом выражении, при этом цены на свинину почти удвоились, поскольку поголовье животных сократилось в результате африканской чумы свиней.

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      Рост цен на говядину, баранину, курицу, утку и яйца составил от 7,3% до 20,4%, а цены на овощи повысились на 10,8%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,3%, цены на услуги - на 1,2%.

      Как сообщали "Вести.Экономика", вирус АЧС распространился практически по всему Китаю, с тех пор как он был впервые зафиксирован в августе 2018 г. Падение производства свинины, любимого мяса китайцев, подталкивает цены к рекордно высоким уровням.

      В результате АЧС было потеряно до 200 млн свиней, что составляет около четверти мирового поголовья.

      Власти Китая объявили об инициативе по возрождению производства свинины путем поддержки фермеров, включая субсидии на восстановление поголовья свиней. Китай также использовал стратегические запасы свинины, чтобы сдержать рост цен. Однако, чтобы увеличить поставки свиней до их прежних уровней, потребуются годы, считают аналитики.

      На пресс-конференции в Пекине в среду заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь заявил, что ситуация с африканской чумой свиней "по-прежнему тяжелая и сложная" и что "риск вспышек [АЧС] возрастет с быстрым увеличением количества живых свиней", поскольку фермеры пытаются заменить тех животных, которые погибли.

      Празднование китайского Нового года в конце января повысит спрос на свинину, что может стимулировать рост цен.

      Дополнительное повышательное давление на индекс потребительских цен в этом году может оказать рост цен на нефть из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.

      Хотя правительство Китая не подтвердило свой целевой показатель инфляции на 2020 г., последние сообщения указывают на то, что оно будет стремиться к инфляции в районе 3%, как и в 2019 г.

      В 2019 г. потребительские цены в стране выросли на 2,9%, в пределах официального целевого диапазона.

      В то время как растущие цены на продовольствие толкают потребительскую инфляцию вверх, дефляция в производственном секторе наносит ущерб прибыли предприятий и затрудняет погашение долга.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: инфляция, Китай, потребительские цены, цены производителей, цены на свинину

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