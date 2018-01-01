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      Власти Гонконга связали протесты в городе с иностранным вмешательством

      09:50Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли Ка-чиу в среду выразил обеспокоенность тем, что некоторые протестующие в городе прошли обучение у "не местных" лиц, чтобы подпитывать социальные беспорядки, пишет South China Morning Post.

      Секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли Ка-чиу. Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Джон Ли стал первым высокопоставленным чиновником, который вышел за рамки лишь предположений о причастности иностранных сил, сославшись на хорошо спланированный характер протестов.

      Он сказал, что нет никаких доказательств, связывающих недавнюю связанную с протестами серию изъятий оружия и бомб полицией с зарубежными террористическими организациями. Однако чиновник предположил, что некоторые протестующие действовали не сами по себе.

      Выступая в Законодательном совете в среду, секретарь по вопросам безопасности заявил: "Исходя из действий участников беспорядков мы определенно считаем, что они прошли подготовку".

      При этом Джон Ли не назвал ни одну организацию или физическое лицо, но отметил, что эта оценка основана на правительственном расследовании и данных относительно того, "как были организованы [протесты]", и на различных версиях "агитационных материалов, которые у них есть".

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      "Что касается ресурсов и мобилизации, мы не верим, что горстка неорганизованных бунтовщиков могла бы организовать такие события", - подчеркнул он.

      Лидер "Гражданской партии" Элвин Ен Нгок-киу заявил, что со стороны Ли крайне безответственно выдвигать подобные обвинения без доказательств. Он добавил, что чиновник ничем не отличается от бывшего лидера Гонконга Люн Чун Ина, который заявил, что за движением Occupy в 2014 г. стояло иностранное вмешательство, но "в конце концов ничего не доказал".

      Продемократический законодатель Кеннет Люн обвинил Ли в том, что он выдвигает "безответственные и серьезные обвинения" без доказательств.

      Между тем, пропекинский законодатель Вонг Квок-кин поддержал Ли. Вонг заявил, что он убежден, что протесты не могли бы продолжаться в течение нескольких месяцев без иностранного вмешательства.

      Как сообщали "Вести.Экономика", массовые протесты в Гонконге, продолжающиеся с начала июня 2019 г., были спровоцированы законопроектом об экстрадиции, который впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.

      Впоследствии демонстрации переросли в более широкое продемократическое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается напряженной.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, протесты, иностранное вмешательство, Джон Ли Ка-чиу

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