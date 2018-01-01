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      Иран обращается за помощью к Китаю на фоне конфликта с США

      17:21Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". На фоне затянувшегося конфликта с США Иран все чаще обращается к Китаю за помощью в наращивании своей военной мощи и защите экономики от санкций, введенных Вашингтоном, пишет South China Morning Post.

      Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и президент Ирана Хасан Рухани. Фото: EPA/STR HANDOUT

      Тесные связи между Пекином и Тегераном стали очевидными в последние дни, когда на Ближнем Востоке обострилась напряженность после убийства США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

      Посол Китая в Иране Чан Хуа заявил, что Пекин по-прежнему привержен своему партнерству с Тегераном. Спецпосланник КНР по Среднему Востоку Чжай Цзюнь посетил Тегеран для диалога по вопросам безопасности в понедельник и вторник, когда он заявил о провокациях со стороны некоторых иностранных государств, не называя США.

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      Китай остается крупнейшим торговым партнером Ирана, хотя его импорт нефти из ближневосточной страны резко сократился в результате санкций США. По последним имеющимся данным Главного таможенного управления Китая, в ноябре 2019 г. Китай импортировал 547,758 тыс. тонн иранской нефти по сравнению с 3,07 млн тонн в апреле. Товарооборот между Китаем и Ираном в 2018 г. составил $35,13 млрд, при этом на долю нефти пришлось около половины, или $15 млрд.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре 2018 г., после выхода из международной ядерной сделки, США восстановили санкции против нефтяного сектора Ирана в попытке оказать давление на Исламскую Республику.

      Вашингтон стремится сократить продажи иранской нефти до нуля, чтобы заставить Тегеран вести переговоры о более широкой сделке, которая также охватывала бы программу баллистических ракет Ирана и его роль в конфликтах на Ближнем Востоке.

      В то время как санкции нанесли ущерб торговле нефтью, Китай и Иран остаются партнерами на военном фронте. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай входил в тройку крупнейших партнеров Ирана по передаче оружия, экспортировав с 2008 по 2018 гг. оружие на сумму $269 млн.

      В 2016 г. Китай и Иран подписали соглашение об укреплении оборонного и военного сотрудничества и борьбе с терроризмом. В 2014 г. две страны провели свои первые совместные военно-морские учения в водах Персидского залива. В конце декабря 2019 г. в Индийском океане и Оманском заливе прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.

      Рубрики: Ближний Восток, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: нефть, Китай, Иран, торговля, оружие

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