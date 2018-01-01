ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Новый вид коронавируса мог вызвать вспышку пневмонии в Китае

      13:54Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 50 случаев пневмонии в китайском городе Ухань в провинции Хубэй могли быть вызваны появлением нового вида коронавируса, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-PHOTO/EPA/MICHAEL REYNOLDS

      ВОЗ отметила, что требуется более полная информация, чтобы точно подтвердить тип патогена.

      В четверг китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что предварительные результаты лабораторных исследований, проведенных группой экспертов, показали, что вспышку, начавшуюся в декабре, вызвал новый тип коронавируса.

      Академик Инженерной академии Китая Сюй Цзяньго, возглавлявший эту группу, рассказал "Синьхуа", что тесты на образцах, взятых у пациентов, выявили 15 случаев заболевания новым видом коронавируса. "Для разработки лекарств и вакцин исследователям могут потребоваться годы", - говорится в сообщении "Синьхуа".

      Ссылки по теме

      Управление здравоохранения Уханя заявило, что до сих пор не было обнаружено случаев передачи вируса от человека к человеку, пишет South China Morning Post. По состоянию на воскресенье в Ухане было зарегистрировано 59 случаев заболевания загадочным вирусом. Многие из заболевших работали на рынке морепродуктов, где также продавались дикие животные. Рынок с тех пор был закрыт. Первый случай заболевания в Ухане был выявлен 12 декабря, последний - 29 декабря.

      Ситуация осложняется тем, что вспышка пневмонии произошла в преддверии китайского Нового года, который выпадает на конец января. В это время многие жители Китая отправляются в свои родные города или за границу.

      На брифинге главный инженер Министерства транспорта Китая Ван Ян заявил, что власти будут наращивать усилия для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии в праздничный период, включая обеспечение надлежащей дезинфекции в крупных транспортных узлах, сообщает Reuters.

      Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые могут вызывать различные инфекции, от простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВОЗ, пневмония, Ухань, коронавирус

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить