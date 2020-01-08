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      Более 70% зарегистрированных избирателей в США не могут идентифицировать Иран на карте

      12:03Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". В то время как напряженность в отношениях между США и Ираном обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, новое исследование Morning Consult/Politico показало, что менее 30% зарегистрированных избирателей могут идентифицировать Исламскую Республику на неразмеченной карте.

      Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

      28% зарегистрированных избирателей смогли точно обозначить Иран на карте Ближневосточного региона, показал опрос, проведенный Morning Consult/Politico 4-5 января, до того как иранские военные выпустили ракеты по двум базам в Ираке, где размещаются американские войска. Всего 23% респондентов смогли идентифицировать страну на большой, также неразмеченной, карте мира.

      Мужчины примерно в два раза чаще, чем женщины, могли идентифицировать Иран на обеих картах. Более состоятельные и образованные избиратели также с большей вероятностью могли сделать это правильно, в то время как политическая партия и возраст не были особенно значимыми факторами.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находился генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

      Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.

      Избиратели скорее поддерживают (47%) авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани, чем выступают против него (40%).

      Хотя львиная доля избирателей поддержала операцию, общественное мнение о ее возможных последствиях оказалось более негативным. 69% респондентов заявили, что удар по Сулеймани сделал войну с Ираном более вероятной, а половина - что она уменьшила безопасность для США.

      До сих пор атака не повлияла на восприятие эффективности работы президента США. Рейтинг одобрения Дональда Трампа оставался неизменным в начале января.

      Опрос проводился среди 1995 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 2 процентных пункта.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп

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