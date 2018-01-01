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      Падение стоимости морских перевозок указывает на замедление мировой экономики

      15:14Распечатать
      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". Индекс Балтийской биржи, отражающий стоимость перевозок сухого груза, в среду упал по итогам 20-й сессии подряд до нового более чем восьмимесячного минимума на фоне ослабления спроса на перевозки, производимые судами различных классов. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Baltic Dry Index - индикатор стоимости морских перевозок таких грузов, как железная руда и уголь. Подобные товары используются в основных отраслях промышленности, таких как производство стали и выработка электроэнергии. Аналитики отмечают, что снижение Baltic Dry указывает на серьезное замедление экономического роста.

      Индекс, который отслеживает ставки фрахта сухогрузов классов capesize, panamax and supramax, в среду снизился на 18 пунктов, или на 2,3%, до 773 пунктов, достигнув самого низкого уровня с 17 апреля 2019 г.

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      Индекс capesize упал на 74 пункта, или на 5,8%, до 1,197 пункта - самого низкого уровня с 8 мая.

      Средний дневной доход для судов capesize, которые обычно перевозят 170-180 тыс. тонн грузов, включая железную руду и уголь, сократился на $2 до $9020.

      Индекс panamax снизился на 42 пункта, или на 5%, до 803 пунктов, что является самым низким показателем с 27 февраля.

      Средний дневной доход для panamax, которые обычно перевозят уголь или зерновые грузы весом 60-70 тыс. тонн, снизился на $386 до $7223.

      Индекс supramax упал на 18 пунктов до 593.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Всемирный банк в среду ухудшил прогнозы роста мировой экономики на 2019 и 2020 гг. из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления торговли и инвестиций.

      Обе оценки были снижены на 0,2 процентного пункта до 2,4% в 2019 г. и 2,5% в 2020 г.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: морские перевозки, Baltic Dry, ставки фрахта

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