НБУ озвучил данные по платежному балансу Украины

По данным регулятора, профицит за январь-ноябрь 2019 г. оказался в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Фото: НБУ

Москва, 9 января - "Вести.Экономика".Согласно предварительным данным НБУ профицит сводного платежного баланса Украины в январе-ноябре 2019 г. достиг $2,69 млрд. Годом ранее показатель составлял лишь $1,07 млрд.При этом, если рассматривать отдельные месяцы, то в ноябре прошлого года профицит оказался вдвое меньше, чем в 2018 г.: $601 млн против $1,32 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса составил $57 млн (0,4% ВВП) против дефицита в $116 млн (1% ВВП) годом ранее.В ноябре 2019 г. экспорт товаров сократился на 3,4% до $3,9 млрд, импорт - на 1,9% до $5,1 млрд. Месяцем ранее они демонстрировали рост на 7% и на 3% соответственно.Наибольшее снижение продемонстрировали экспорт черных и цветных металлов (-15%), минеральных продуктов (-19,3%), древесины и изделий из нее (-15,9%). При этом демонстрировавший в октябре снижение на 10,7% экспорт продукции химической промышленности в ноябре вырос на 19,3%. Поставки продукции машиностроения в ноябре выросли на 12,6%. Месяцем ранее этот сектор показал рост на 15,5%.Рост экспорта в страны Азии за 11 месяцев составил 10,1%, в ЕС - 6,7%, в страны Африки - 23,4%. Объем экспорта в Россию за этот период сократился на 12,2%.Энергетический импорт Украины в ноябре сократился на 27,8%, неэнергетический - вырос на 7%. Основным драйвером роста стала опять же машиностроительная продукция, ее ввоз вырос на 14,5%.Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 г. составил $3,4 млрд (2,5% от ВВП) по сравнению с $4,2 млрд (3,6% от ВВП) за аналогичный период предыдущего года.Чистое заимствование от внешнего мира в ноябре 2019 г. составило $57 млн. Годом ранее показатель составлял $113 млн. В целом за 11 месяцев 2019 г. чистое заимствование от внешнего мира снизилось до $3,4 млрд против $4,2 млрд за аналогичный период 2019 г.Чистый приток средств по финансовому счету, по данным НБУ, в ноябре 2019 г. составил $544 млн. Как отмечает регулятор, он обуславливался операциями частного сектора. Чистый приток по ним за этот период составил $413 млн ($192 млн в ноябре 2018 г.). Годом ранее приток средств по финансовому счету достиг $1,4 млрд. Но его основным драйвером были операции госсектора, чистый приток которых оценили в $1,2 млрд. Тогда как в 2019 г. приток по ним составил лишь $131 млн.В целом же за 11 месяцев чистый приток средств по финансовому счету составил $6,1 млрд. За аналогичный период 2018 г. показатель составил $5,3 млрд.НБУ отмечает также рост чистого притока ПИИ: в ноябре 2019 г. он составил $436 млн против $317 млн годом ранее, а за 11 месяцев 2019 г. приток оценили в $2,5 млрд против $2 млрд в 2018 г.